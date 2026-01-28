Hensoldt - BorsaInside.com

Dopo una flessione di circa 23% dai massimi toccati a ottobre, Morgan Stanley ha deciso di rivedere la propria valutazione su Hensoldt AG, gruppo tedesco attivo nell’elettronica per la difesa. Il broker ha promosso il titolo da underweight a equal-weight, accompagnando la revisione con un aumento del prezzo obiettivo a 82 euro, rispetto ai precedenti 78 euro.

Secondo gli analisti della banca d’investimento, il recente ribasso ha riportato le valutazioni su livelli più equilibrati, rendendo il profilo rischio rendimento del titolo più interessante rispetto al passato. Un ruolo chiave in questa revisione lo ha avuto anche l’ultimo Capital Markets Day, che ha contribuito a riallineare le aspettative del mercato.

Aspettative più realistiche dopo il Capital Markets Day

Morgan Stanley sottolinea come, dopo l’evento dedicato agli investitori, le stime di consenso siano state ridimensionate, risultando ora sostanzialmente in linea con le previsioni interne della banca sia nel breve sia nel medio periodo. In precedenza, secondo il broker, il mercato incorporava ipotesi di crescita troppo ottimistiche.

Il management di Hensoldt ha confermato durante il CMD l’obiettivo di ricavi pari a 6 miliardi di euro entro il 2030, con una componente organica stimata in 5,7 miliardi, in aumento rispetto alla precedente indicazione di 5,4 miliardi. Tuttavia, la distribuzione temporale della crescita appare più concentrata negli anni finali del piano, un elemento che introduce maggiori rischi di esecuzione e di tempistiche, come evidenziato dagli analisti.

Margini, stime riviste e focus sul cash flow

Sul fronte della redditività, l’azienda ha indicato un margine EBITDA rettificato superiore al 20% nel 2030, specificando un differenziale di circa 450 punti base rispetto al margine EBIT rettificato. Questo scarto è legato principalmente all’ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo capitalizzati, un aspetto che, secondo Morgan Stanley, non era stato pienamente compreso né correttamente riflesso nelle stime di mercato.

Alla luce delle nuove indicazioni, il broker ha rivisto al ribasso le previsioni di ricavi ed EBIT rettificato per il periodo 2025-2027, con tagli compresi tra l’1% e il 3%. Anche le stime sugli utili per azione sono state ridotte, in un intervallo tra il 4% e l’8%, principalmente per effetto di maggiori oneri finanziari netti.

Decisamente più positivo, invece, il quadro relativo al free cash flow. Per l’esercizio 2025, Morgan Stanley ha incrementato la propria stima del 57%, portandola a 378 milioni di euro. Questo valore implica una conversione dell’83% rispetto all’EBITDA rettificato, ben al di sopra della guidance aziendale compresa tra il 50% e il 60%, grazie soprattutto agli anticipi sugli ordini.

Per gli anni successivi, tuttavia, le stime di free cash flow sono state ridotte: -30% per il 2026 e -19% per il 2027, riflettendo un aumento degli investimenti in conto capitale necessari a sostenere la crescita futura.

Valutazione e prospettive legate alla spesa per la difesa

Ai livelli attuali, il titolo Hensoldt tratta a un rapporto prezzo utili stimato per il 2028 pari a circa 27 volte, leggermente superiore al range di 20-25 volte che Morgan Stanley considera appropriato per il settore su base prospettica. Secondo il broker, questo premio è giustificato dall’elevata esposizione del gruppo all’aumento della spesa per la difesa in Germania, dal suo posizionamento focalizzato esclusivamente sul comparto difesa e dalla specializzazione nei sistemi di difesa aerea.

La Germania genera circa il 60% dei ricavi complessivi del gruppo. Per il 2025, Morgan Stanley prevede un portafoglio ordini pari a 4,6 miliardi di euro, con un book-to-bill di 1,9 volte, valore collocato nella parte alta della guidance aggiornata compresa tra 1,6 e 1,9 volte. Le entrate di gruppo attese a 2,5 miliardi di euro risultano coerenti con le indicazioni fornite dal management.

Nel complesso, secondo la banca d’affari, il recente aggiustamento delle aspettative e il contesto favorevole legato alla difesa rendono oggi il profilo di Hensoldt più bilanciato rispetto ai mesi precedenti, giustificando il miglioramento del giudizio sul titolo.

