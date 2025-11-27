Puma - BorsaInside.com

Il mercato del fashion sportivo è in fermento: secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, il gigante cinese Anta Sports starebbe valutando una clamorosa acquisizione di Puma, storico marchio tedesco dello sportswear. La notizia ha scatenato l’entusiasmo degli investitori e il titolo in Borsa è decollato, segnando un rialzo superiore al 12% a Francoforte. Un segnale evidente: il mercato crede che l’operazione possa davvero concretizzarsi.

Al momento, Anta Sports avrebbe già incaricato un team di consulenti per analizzare l’operazione, che verrebbe portata avanti insieme a un fondo di private equity internazionale. Dalla Germania, nessuna conferma: Puma non ha rilasciato commenti ufficiali, alimentando ulteriormente il clima di attesa e curiosità.

Ma Anta non sarebbe l’unica pretendente. Sempre secondo Bloomberg, anche Li Ning, altra potenza cinese del settore, e il colosso giapponese ASICS starebbero studiando una possibile offerta. Uno scenario che apre a una vera asta internazionale per il controllo di Puma, con l’Asia pronta a sfidare l’Europa su un terreno strategico: quello dei marchi sportivi globali.

Il nodo centrale è la posizione dell’attuale azionista principale: Artemis, holding francese della famiglia Pinault (la stessa che controlla Kering, proprietaria di Gucci e Saint Laurent). Artemis possiede il 29% delle quote di Puma e, secondo fonti interne, starebbe valutando attentamente tutte le opzioni sul tavolo. In passato aveva rifiutato qualsiasi vendita, ma la situazione potrebbe essere cambiata: le condizioni di mercato sono oggi molto più favorevoli rispetto allo scorso anno.

Sul fronte finanziario, i numeri parlano chiaro: Puma vale attualmente 2,52 miliardi di euro, pari a circa 2,92 miliardi di dollari. La famiglia Pinault è entrata nel capitale nel 2018, proprio mentre Kering decideva di concentrarsi esclusivamente sui marchi del lusso. Oggi, però, con l’esplosione dell’athleisure e lo sport come nuova frontiera del lifestyle mondiale, la posizione di Puma torna strategica e appetibile.

Se l’acquisizione da parte di un gruppo asiatico dovesse andare in porto, sarebbe un passaggio storico per il settore, con un brand europeo pronto a entrare nell’orbita dei colossi dell’Est. Una mossa che potrebbe ridefinire gli equilibri globali dello sportswear, dominato da Nike e Adidas, con Puma pronta a rilanciarsi attraverso nuovi capitali, mercati e strategie commerciali.

L’attesa cresce, gli investitori osservano, la Borsa scommette. Il futuro di Puma potrebbe presto parlare cinese.

