Il titolo Munters ha registrato un robusto rialzo superiore al 4% dopo l’annuncio di un nuovo accordo statunitense dal valore di 82 milioni di dollari, destinato a rafforzare in modo significativo il posizionamento della società nel mercato del raffreddamento avanzato per infrastrutture digitali.

Secondo quanto comunicato dall’azienda svedese, il contratto – pari a circa 775 milioni di corone svedesi – è stato siglato con un importante provider americano di colocation impegnato nello sviluppo di piattaforme di calcolo AI ad alte prestazioni per un cliente hyperscale. Una commessa di grande peso, che conferma la crescente domanda di soluzioni di efficienza energetica in un settore sempre più dominato dagli investimenti generativi e dall’espansione dei data center.

L’accordo include la fornitura dei chiller Geoclima Circlemiser, oltre ai servizi di installazione, collaudo e supporto tecnico. Le prime consegne sono programmate per la metà del secondo trimestre, con un incremento graduale dei volumi fino al terzo trimestre del 2026.

Stefan Aspman, Presidente della divisione DCT e Vice Presidente del gruppo, ha evidenziato come questo risultato rappresenti una conferma della strategia industriale avviata dopo l’acquisizione di Geoclima:

“È un ordine prestigioso da un nuovo cliente e per un’applicazione ad altissime prestazioni. Dimostra che la nostra tecnologia risponde perfettamente alle nuove esigenze del mercato.”

Nel breve periodo, Munters prevede alcuni effetti sulle marginalità a causa delle prime unità prodotte in Europa, ma la situazione dovrebbe migliorare già entro la fine del primo trimestre 2026, quando entreranno in funzione le nuove linee produttive negli Stati Uniti. L’analista di Jefferies Adela Dashian ha sottolineato che dalla seconda metà del 2026 il contributo ai margini sarà evidente, definendo la commessa “una prova tangibile della capacità di Munters di valorizzare l’acquisizione di Geoclima”.

Secondo Dashian, l’ordine rappresenta inoltre un segnale importante: la domanda di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza continua a crescere in parallelo con l’accelerazione degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

La tecnologia Circlemiser, cuore del progetto, è apprezzata per l’elevata efficienza energetica e per l’ingombro ridotto, elementi cruciali per i clienti hyperscale che devono ottimizzare costi operativi e densità delle installazioni. Questo know how deriva dall’acquisizione di Geoclima, azienda italiana entrata nel gruppo nel luglio 2024 e specializzata in chiller raffreddati ad aria e ad acqua, basati su compressori Turbocor e soluzioni a raffreddamento libero o adiabatico.

Grazie a questa integrazione, Munters ha potenziato in modo significativo la sua divisione dedicata alle Data Center Technologies, ampliando l’offerta con sistemi di raffreddamento di nuova generazione pensati per le esigenze delle infrastrutture AI e dei grandi operatori cloud.

