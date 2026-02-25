NextEra Energy - BorsaInside.com

Per oltre un anno, NextEra Energy è stata una delle grandi delusioni del settore energetico globale. Il titolo, considerato per anni un punto di riferimento assoluto nella transizione verso le rinnovabili, ha progressivamente perso forza mentre il mercato si spostava verso petrolio, gas e titoli più direttamente legati al ciclo inflattivo.

Eppure, qualcosa sta cambiando. Non nei titoli dei giornali, ma nel comportamento del prezzo. Ed è proprio qui che spesso iniziano le inversioni più importanti.

Il prezzo ha smesso di fare nuovi minimi: un segnale che il mercato osserva attentamente

La prima evidenza che emerge osservando il grafico di NextEra Energy è la progressiva perdita di momentum ribassista. Dopo mesi caratterizzati da massimi e minimi decrescenti, il titolo ha iniziato a stabilizzarsi in una fascia laterale sempre più definita.

Questo tipo di comportamento raramente è casuale. Quando un titolo smette di scendere, soprattutto dopo una lunga fase ribassista, significa che la pressione dei venditori si sta esaurendo e che nuovi compratori stanno iniziando ad assorbire l’offerta.

Non si tratta ancora di un trend rialzista conclamato, ma di una fase molto più sottile e spesso decisiva: la costruzione di una base.

Queste fasi tendono a passare inosservate perché non producono movimenti spettacolari. Ma è proprio qui che gli investitori istituzionali iniziano a riposizionarsi.

Il mercato potrebbe stare anticipando un cambiamento macro più ampio

NextEra Energy non è una società energetica tradizionale. È uno dei maggiori operatori mondiali nelle energie rinnovabili e, allo stesso tempo, una utility regolata con flussi di cassa relativamente prevedibili.

Questo la rende estremamente sensibile a una variabile chiave: le aspettative sui tassi di interesse.

Negli ultimi due anni, l’aumento aggressivo dei tassi ha penalizzato in modo significativo tutto il comparto delle utility e delle rinnovabili. Il motivo è semplice: questi modelli di business richiedono investimenti elevati e si basano su flussi futuri, che diventano meno attraenti quando i rendimenti obbligazionari salgono.

Ora però il contesto sta cambiando. Il mercato obbligazionario ha iniziato a stabilizzarsi e gli investitori stanno iniziando a considerare uno scenario di maggiore stabilità monetaria nei prossimi trimestri.

Il fatto che NextEra Energy abbia smesso di scendere proprio in questa fase potrebbe non essere una coincidenza.

La rotazione settoriale spesso inizia prima che diventi evidente

Storicamente, i titoli più sensibili ai tassi e alla durata degli investimenti tendono a muoversi prima che il consenso riconosca ufficialmente un cambio di regime macroeconomico.

Questo accade perché il mercato azionario è per sua natura anticipatorio.

Quando titoli come NextEra Energy iniziano a stabilizzarsi dopo una lunga fase di debolezza, stanno spesso riflettendo aspettative che non sono ancora pienamente visibili nei dati macroeconomici o nelle narrative dominanti.

Non è ancora una fase di euforia. Ma è proprio questo il punto. Le inversioni strutturali iniziano quasi sempre in modo silenzioso.

Il comportamento attuale suggerisce una fase di accumulo, non di distribuzione

Un elemento particolarmente interessante è la resilienza mostrata dal titolo durante le recenti fasi di volatilità del mercato. In passato, ogni rimbalzo veniva rapidamente venduto. Ora, invece, il prezzo tende a mantenere i livelli raggiunti.

Questo cambiamento nel comportamento è spesso il primo segnale che la dinamica tra compratori e venditori si sta riequilibrando.

In altre parole, il mercato potrebbe aver già scontato lo scenario più negativo.

Quando questo accade, basta poco per innescare una fase diversa.

Il mercato sta preparando il ritorno di interesse verso le rinnovabili?

Il settore energetico non si muove in modo uniforme. Ci sono fasi in cui petrolio e gas dominano, e fasi in cui il capitale torna progressivamente verso le infrastrutture energetiche di lungo periodo e le rinnovabili.

NextEra Energy, per la sua posizione unica tra utility tradizionale e leader globale nelle energie pulite, rappresenta spesso uno dei primi indicatori di questo cambiamento.

