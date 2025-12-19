Nike. Adidas e Puma - BorsaInside.com

Le azioni di Adidas e Puma hanno registrato un netto arretramento sui mercati europei, trascinate al ribasso dalle nuove indicazioni diffuse da Nike, che hanno riacceso le preoccupazioni sull’andamento del settore dell’abbigliamento sportivo a livello globale.

Il gruppo statunitense ha infatti comunicato che nel trimestre in corso prevede una flessione delle vendite, attribuendo il rallentamento principalmente alla debolezza persistente del mercato cinese e alle difficoltà strutturali del marchio Converse. Un segnale negativo che arriva dopo due trimestri consecutivi di crescita e che ha sorpreso negativamente gli investitori.

La reazione di Borsa non si è fatta attendere: il titolo Nike ha perso oltre il 10% nelle contrattazioni after-hours, mentre in Europa Adidas ha ceduto circa l’1,8% nelle prime ore di scambio e Puma ha lasciato sul terreno oltre il 3%. Il sentiment negativo riflette il timore che le difficoltà di Nike possano essere un indicatore di una domanda ancora fragile per l’intero comparto sportwear.

Dall’inizio dell’anno Nike accumula già un calo di circa 13%, avviandosi verso il quarto anno consecutivo di performance negativa. Nonostante alcuni segnali incoraggianti in Nord America e nel segmento running, il mercato continua a focalizzarsi sulle aree più critiche del business.

In particolare, Converse ha registrato un crollo delle vendite del 30% nell’ultimo trimestre, confermando una forte dipendenza dalla linea Chuck Taylor e una difficoltà nel rinnovare l’offerta. Ancora più delicata la situazione nella Greater China, dove i ricavi sono diminuiti del 17%, complice un calo del traffico nei negozi fisici e problemi nello smaltimento delle scorte meno recenti.

L’amministratore delegato Elliott Hill ha definito il percorso di recupero dell’azienda come “a metà strada”, sottolineando che una vera inversione di tendenza richiederà tempo. Durante la conference call sui risultati, Hill ha chiarito che la ripresa non sarà lineare e che Nike sta intensificando gli sforzi proprio nelle aree più in difficoltà, con Cina, Pechino e Shanghai al centro della nuova strategia commerciale e di assortimento.

Dal punto di vista dei conti, nel trimestre fiscale chiuso il 30 novembre Nike ha comunque riportato ricavi in aumento dell’1% a 12,4 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti. Tuttavia, il dato che più preoccupa riguarda la redditività: il margine lordo è sceso per il secondo trimestre consecutivo, con una contrazione di 300 punti base, e l’azienda ha avvertito che nel periodo attuale potrebbe ridursi ulteriormente di 175-225 punti base.

L’utile netto ha subito una flessione del 32% su base annua, anche se l’utile per azione rettificato, pari a 53 centesimi, ha battuto le attese del mercato. Numeri che evidenziano un equilibrio ancora fragile tra crescita dei ricavi e pressione sui margini, elemento che continua a pesare sull’intero settore e, di riflesso, anche sui titoli Adidas e Puma.

