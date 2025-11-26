Shell - BorsaInside.com

Shell finisce sotto la lente di UBS, che ha deciso di declassare il titolo da “acquisto” a “neutrale”, spiegando che, dopo il forte rialzo registrato nel 2025, la valutazione non risulta più interessante come nei mesi precedenti. Secondo la banca svizzera, l’azione ha perso gran parte del suo vantaggio competitivo dal punto di vista valutativo, pur mantenendo solidità finanziaria e una posizione difensiva nel settore energetico.

UBS ha inoltre limato il target price a 12 mesi, portandolo da 3.200 a 3.000 pence, segnalando multipli cresciuti oltre la media storica e alcune criticità emergenti per il medio termine.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Rally del 2025: performance brillante ma margini ridotti

Nel corso del 2025, le azioni Shell hanno guadagnato circa il 12% nella valuta locale, sostenute da sette trimestri consecutivi di risultati superiori alle attese, flussi di cassa solidi e un importante programma di riacquisto azioni. Tuttavia, proprio il successo delle performance ha portato il titolo a livelli di valutazione meno appetibili: l’EV/DACF è salito a 6,1 volte, contro il 5,1 registrato a inizio anno.

Secondo UBS, il rendimento del free cash flow si attesta ora all’8,7%, in linea con i principali competitor, ma con una quota destinata alla crescita piuttosto ridotta. Solo il 7% del capitale investito (capex) viene infatti orientato a progetti di espansione, contro percentuali più elevate di gruppi come Equinor e OMV.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Buyback in rallentamento e fase di normalizzazione

Un altro punto sollevato dagli analisti riguarda il futuro dei riacquisti di azioni, che per UBS sono destinati a rallentare sensibilmente. Per il quarto trimestre 2025 si prevede un volume di 3 miliardi di dollari per trimestre, pari a una contrazione del 14%. Shell ha già ridotto il numero di azioni in circolazione del 29% rispetto al 2021, ma la capacità di mantenere lo stesso ritmo sembra ora limitata. Il rapporto di distribuzione (dividendi + buyback) potrebbe arrivare al 52%, con una successiva graduale riduzione.

Sfida sulla sostituzione delle risorse e gap produttivo al 2035

Uno dei principali fattori di rischio riguarda la sostituzione delle risorse nel medio-lungo periodo. UBS avverte che, senza nuovi investimenti o sviluppi significativi, Shell potrebbe affrontare un gap produttivo di circa 500.000 barili equivalenti al giorno (kboe/d) entro il 2035. Sono stati individuati potenziali progetti “pre-FID” per circa 700kboe/d, ma alcuni di questi in passato non hanno rispettato le soglie di rendimento sul capitale richieste dal gruppo.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Pressione dal settore GNL: attesi prezzi in calo

Altro fattore critico riguarda il mercato del gas naturale liquefatto. UBS segnala un possibile impatto negativo sulla valutazione di Shell legato all’arrivo di nuova capacità globale di liquefazione, che dovrebbe spingere al ribasso i prezzi del GNL nei prossimi anni: dai 13 dollari per mmBtu nel 2025 agli 11,5 nel 2026 e fino a 10,5 nel 2027.

Anche per questo motivo, gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime sugli utili per azione (EPS) di circa il 4% per il triennio 2026-2028, considerando margini chimici più deboli e ritmi inferiori nei buyback.

Il nuovo target price e la visione strategica

Il nuovo obiettivo di prezzo (3.000 pence) riflette un taglio del 6% e si basa su un mix di valutazione composto per metà da un approccio SOTP (sum of the parts) a 75 dollari al barile e per metà da un multiplo EV/DACF pari a 6,0 volte.

Nonostante la revisione al ribasso, UBS considera Shell la major più difensiva del settore, con un punto di pareggio del dividendo attorno ai 43 dollari al barile e un rapporto debito netto/capitale fermo al 21%, livelli considerati particolarmente solidi nel comparto energia.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com