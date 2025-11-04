Nordex - BorsaInside.com

Nordex archivia un terzo trimestre da record e sorprende il mercato aggiornando in positivo le previsioni per l’esercizio 2025. Il gruppo tedesco specializzato nella produzione di turbine eoliche ha registrato una netta crescita della redditività operativa, tanto da spingere il management a rivedere la guidance sul margine EBITDA, ora atteso tra il 7,5% e l’8,5% rispetto al precedente intervallo del 5%-7%.

Il nuovo target centrale, pari all’8%, rappresenta un traguardo significativo: si tratta infatti dell’obiettivo strategico di medio termine che l’azienda prevedeva di raggiungere soltanto nel 2026. Il mercato ha accolto il segnale come una conferma della robustezza della ripresa di Nordex, favorita dalla solidità del business servizi e da una gestione disciplinata dei costi.

Ricavi in crescita e utili più che raddoppiati

Nel trimestre i ricavi sono aumentati del 2,1% su base annua raggiungendo 1,71 miliardi di euro. Il salto più rilevante arriva però dai margini: l’EBITDA è cresciuto del 90% a 135,9 milioni di euro, mentre l’EBIT è volato a 94,2 milioni di euro contro i 26,1 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto, passato da 3,9 milioni a 51,7 milioni di euro, conferma il forte miglioramento della performance operativa.

Un ruolo chiave lo hanno giocato i servizi post-vendita, area in costante crescita nel settore eolico. I ricavi di questa divisione sono saliti del 9,5% a 219,2 milioni di euro, con un margine EBIT del 18,6% pari a circa 41 milioni. Sebbene gli analisti abbiano rilevato un leggero rallentamento della crescita percentuale rispetto ai periodi precedenti, il comparto continua a rappresentare un importante pilastro di redditività.

Ordini in aumento e portafoglio record

Il trimestre si distingue anche per il livello record di acquisizione ordini e liquidità. Gli ordini per nuovi progetti sono aumentati del 26% su base annua, raggiungendo 2,17 gigawatt e un rapporto book-to-bill pari a 1,3, segno di una domanda strutturalmente solida. Il prezzo medio di vendita per megawatt risulta in lieve flessione rispetto al trimestre precedente, pur mostrando un incremento dell’1,1% rispetto all’anno precedente, posizionandosi a 0,93 milioni di euro per MW.

Il portafoglio ordini ha toccato un massimo storico di 9,3 miliardi di euro, rafforzando la visibilità sul business nei prossimi mesi e consolidando la posizione competitiva dell’azienda in un mercato globale in rapida espansione grazie alla transizione energetica.

Crescita della liquidità e prospettive positive

Nordex ha registrato un flusso di cassa libero pari a 149 milioni di euro, un dato solido seppur inferiore ai 159 milioni del trimestre precedente. La liquidità netta ha raggiunto un nuovo massimo a 1,07 miliardi di euro, rispetto ai 942 milioni del trimestre precedente. Per l’intero 2025, la società prevede un flusso di cassa libero compreso tra 500 e 600 milioni di euro.

Secondo gli analisti, l’azienda potrà beneficiare anche nel quarto trimestre di un flusso ordini sostenuto, con prospettive di volumi superiori a quelli del 2024, grazie soprattutto alla domanda europea, ancora in accelerazione nonostante l’incertezza macroeconomica globale.

