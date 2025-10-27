Novartis - BorsaInside.com

Le azioni di Avidity Biosciences (NASDAQ: RNA) e Dyne Therapeutics (NASDAQ: DYN) sono esplose in rialzo dopo l’annuncio shock di Novartis, che ha comunicato l’acquisizione di Avidity per circa 12 miliardi di dollari in contanti. L’accordo, uno dei più imponenti dell’anno nel settore biotech, ha infiammato il mercato e rilanciato l’interesse verso le terapie basate sull’RNA.

Rialzo record in pre-market

Lunedì, prima dell’apertura di Wall Street, il titolo Avidity è schizzato di oltre +42%, mentre Dyne ha registrato un +20%. Il colosso svizzero pagherà 72 dollari per azione, garantendo un premio del 46% rispetto alla chiusura precedente e quasi il doppio del valore rispetto a quando, lo scorso agosto, erano trapelate le prime voci sull’acquisizione. La transazione, che si chiuderà nel primo semestre del 2026, porterà il valore d’impresa complessivo a circa 11 miliardi di dollari.

Si tratta della seconda maggiore operazione biotech del 2025, subito dietro l’acquisto da 14,6 miliardi di Intra-Cellular Therapies da parte di Johnson & Johnson. Con questa mossa, Novartis punta a rafforzare la propria posizione nel mercato delle malattie neuromuscolari rare, ampliando la pipeline di terapie genetiche innovative.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Novartis punta sulla crescita RNA

Secondo quanto dichiarato dal gruppo, l’accordo contribuirà a “rafforzare la crescita a lungo termine”, tanto da spingere il management ad alzare le stime di crescita annua composta delle vendite 2024-2029 dal 5% al 6%. Un segnale chiaro della fiducia di Novartis nel potenziale dell’RNA terapeutico, una tecnologia destinata a rivoluzionare il trattamento di molte malattie genetiche.

La multinazionale acquisirà i programmi principali di Avidity, tra cui quelli dedicati alla distrofia miotonica di tipo 1 (DM1) e alla distrofia muscolare di Duchenne (DMD), due aree di grande interesse anche per Dyne Therapeutics. I progetti in fase iniziale relativi al settore cardiologico verranno invece scorporati in una nuova entità autonoma.

Analisti: acquisizione “validante” per tutto il biotech RNA

Gli esperti di Stifel hanno definito la mossa di Novartis “altamente validante per il settore”, in particolare per le aziende focalizzate sul recettore della transferrina 1 (TfR1), una tecnologia chiave nella somministrazione mirata ai tessuti muscolari. L’alto premio pagato, spiegano, “conferma sia il valore della piattaforma di Avidity sia l’attrattiva dei mercati orfani come DM1, DMD e FSHD”.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Effetto domino su Dyne Therapeutics

L’effetto Novartis ha avuto un impatto immediato anche su Dyne. Gli analisti ritengono che l’operazione possa “rivalutare significativamente” il titolo DYN, poiché aumenta la probabilità di future fusioni o acquisizioni. Stifel ha ribadito il rating “Buy” e fissato un target price a 17,12 dollari per azione, sottolineando che Dyne resta una delle realtà più promettenti nel campo delle terapie muscolari RNA.

I dati clinici di Dyne mostrano “risultati solidi e costanti” sia in termini di splicing che di risposta funzionale, elementi che rafforzano la fiducia nel potenziale terapeutico della sua piattaforma. Secondo gli esperti, il 2026 sarà un anno cruciale, con l’attesa pubblicazione dei dati clinici chiave sia per Avidity sia per Dyne.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 5 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.9 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.9 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.7 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Ritorno di fiamma per il biotech RNA

Dopo mesi di volatilità nel comparto biotecnologico, l’operazione Novartis-Avidity potrebbe riaccendere l’interesse degli investitori verso le aziende RNA-based, un settore che unisce innovazione scientifica e opportunità commerciali. Gli analisti sostengono che eventuali acquirenti rimasti fuori dal deal con Avidity “potrebbero ora guardare con attenzione a Dyne”, che condivide la stessa piattaforma tecnologica TfR1 e un portafoglio di progetti ad alto potenziale.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale negli investimenti biotech

Le moderne piattaforme di analisi basate sull’intelligenza artificiale stanno diventando strumenti chiave per individuare le società biotech più promettenti. Questi sistemi non si limitano a seguire la popolarità dei titoli, ma analizzano parametri fondamentali come valutazione, crescita, solidità e momentum di mercato, individuando i migliori rapporti rischio/rendimento. Tra i casi di successo individuati figurano Super Micro Computer (+185%) e AppLovin (+157%), a dimostrazione del potere predittivo dell’analisi algoritmica applicata alla finanza.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it