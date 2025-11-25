Novartis e Gsk - BorsaInside.com

Bank of America ha rivisto al rialzo le proprie valutazioni su due dei principali nomi del settore farmaceutico europeo, sottolineando come il 2026 rappresenterà un punto di svolta strategico. Novartis viene promossa a Buy, mentre GSK sale a Neutral, con entrambe le società pronte a vivere un anno ricco di eventi decisivi: lanci commerciali, risultati clinici di Fase III e aggiornamenti sui prodotti più promettenti, che potrebbero ridefinire le loro traiettorie di crescita a medio termine.

Per GSK, Bank of America ha innalzato il prezzo obiettivo a 2.000 pence, evidenziando un 2026 particolarmente intenso, caratterizzato da due lanci di rilievo (Blenrep e Depemokimab) e da tre appuntamenti fondamentali della pipeline. Tra questi spiccano: l’Investor Day dedicato al settore HIV, oltre ai dati di Fase III di Camlipixant (tosse cronica) e Bepirovirsen (epatite B).

Gli analisti guidati da Sachin Jain ritengono che le previsioni del consenso siano ancora prudenti. Bank of America stima per il 2026 vendite pari a 275 milioni di sterline per Blenrep e 340 milioni di sterline per Depemokimab, superiori alle aspettative attuali del mercato.

GSK, inoltre, vede per ciascuno di questi asset un potenziale di picco intorno ai 3 miliardi di sterline, offrendo un’importante leva di crescita, soprattutto nel momento in cui l’azienda dovrà affrontare il graduale declino dei brevetti nel portafoglio HIV.

Secondo BofA, i prossimi aggiornamenti clinici e le strategie di transizione verso nuovi regimi iniettabili nel trattamento dell’HIV saranno fondamentali per sostenere i ricavi futuri. Viene così delineato uno scenario in cui la crescita del comparto Specialty Medicines potrebbe compensare la perdita di fatturato legata alla scadenza dei brevetti storici. In questo contesto, gli analisti sottolineano il contrasto tra la guidance di GSK, che punta a oltre 40 miliardi di sterline di ricavi entro il 2031, e le stime di consenso, ferme a 32-34 miliardi.

Passando a Novartis, Bank of America ha alzato la raccomandazione a Buy e il target price a 117 franchi svizzeri, definendo il 2026 un anno potenzialmente decisivo. La società svizzera si prepara infatti a presentare sette studi di Fase 3, considerati fondamentali per garantire continuità alla crescita anche dopo le scadenze brevettuali. L’opportunità commerciale complessiva della pipeline si aggirerebbe attorno a 15,6 miliardi di dollari di vendite di picco potenziali.

Tra i candidati più promettenti figurano pelacarsen, remibrutinib, del-desiran, del-brax, zigakibart, ianalumab e abelacimab. BofA sottolinea che il progressivo consolidamento della pipeline di medio-tardo stadio sta cambiando l’equilibrio del portafoglio, riducendo l’impatto negativo delle perdite di esclusività.

A rafforzare ulteriormente la fiducia degli analisti contribuiscono i lanci già in corso che stanno mostrando forti segnali di crescita, come Pluvicto, Scemblix e Leqvio, senza dimenticare asset emergenti come Rhapsido e ianalumab, che potrebbero garantire un contributo significativo ai ricavi nei prossimi anni.

