Giornata nera per Ibstock Plc, le cui azioni sono scese di oltre l’8% a Londra dopo la pubblicazione di un secondo profit warning per l’anno fiscale 2025. Il gruppo britannico, tra i principali produttori di mattoni del Paese, ha rivisto al ribasso le proprie stime di utile a causa di una domanda più debole del previsto nel terzo trimestre, aggravando le preoccupazioni già emerse nei mesi scorsi.

Secondo gli analisti di Jefferies, l’avvertimento non dipende da criticità interne, ma rispecchia un rallentamento diffuso nel comparto delle nuove costruzioni residenziali nel Regno Unito. Il mercato immobiliare, già sotto pressione per l’aumento dei tassi e il calo degli investimenti, continua infatti a mostrare segnali di stagnazione.

Stime riviste e indicatori finanziari in calo

Ibstock ha comunicato di attendersi ora un EBITDA 2025 di circa 71 milioni di sterline, in netto calo rispetto al consenso di 79,6 milioni. La revisione equivale a una riduzione di circa l’11%, segno di un contesto operativo più complesso del previsto. L’azienda ha inoltre avvertito che la leva finanziaria di fine anno salirà intorno a 2x, evidenziando una maggiore pressione sulla posizione patrimoniale.

Nel primo semestre 2025 la società aveva registrato una crescita dei volumi del 15% su base annua, ma nel secondo semestre prevede ora livelli stabili rispetto al 2024, rinunciando così alla precedente stima di un incremento a una cifra media.

Dati di mercato e margini sotto pressione

Le consegne di mattoni di agosto hanno mostrato un calo rispetto all’anno precedente, mentre settembre ha segnato una lieve ripresa. Nonostante ciò, il gruppo afferma di aver mantenuto la propria quota di mercato in linea con la prima metà dell’anno. Tuttavia, i prezzi di listino risultano in flessione di alcuni punti percentuali, complice sia il rallentamento della domanda sia un mix di prodotti sbilanciato verso il settore residenziale, attualmente il più colpito dalla crisi edilizia.

Anche la divisione calcestruzzo ha risentito della contrazione degli ordini, penalizzando ulteriormente i ricavi complessivi.

Outlook per il secondo semestre

La società prevede un EBITDA del secondo semestre simile a quello dei primi sei mesi, pari a circa 35,5 milioni di sterline, il che porterebbe l’intero esercizio a chiudere intorno ai 71 milioni di sterline complessivi.

Questo nuovo allarme arriva pochi mesi dopo quello di giugno, quando Ibstock aveva già segnalato prezzi più bassi del previsto e costi operativi aggiuntivi legati all’ampliamento della capacità produttiva.

