Il gruppo danese Orsted, gigante mondiale dell’energia eolica offshore, ha chiuso il terzo trimestre con una perdita significativa ma inferiore rispetto alle stime degli analisti, innescando una reazione positiva in Borsa. Nonostante il contesto complesso segnato da tensioni politiche negli Stati Uniti e ostacoli normativi, il mercato ha premiato la resilienza della società.

Nel periodo luglio settembre Orsted ha registrato un passivo netto di 1,70 miliardi di corone danesi, circa 265 milioni di dollari. Una flessione importante se confrontata con l’utile di oltre 5 miliardi registrato nello stesso trimestre del 2024, ma comunque migliore del rosso da 1,95 miliardi previsto dal consenso. Il gruppo ha inoltre contabilizzato svalutazioni per 1,8 miliardi di corone, legate in particolare ai progetti sul territorio statunitense.

Secondo la società, il trimestre è stato penalizzato dall’aumento dei dazi negli USA e dallo stop imposto al progetto Revolution Wind. Il peso dei fattori negativi è stato solo in parte compensato dalla riduzione dei tassi di interesse, che ha offerto un po’ di ossigeno al bilancio.

Gli investitori hanno apprezzato la tenuta del gruppo nonostante il quadro difficile. Nelle prime ore di contrattazioni europee il titolo Orsted ha guadagnato circa il due per cento, segno che il mercato scommette sulla capacità dell’azienda di rimettersi in carreggiata.

Guardando ai numeri operativi, l’EBITDA adjusted è sceso a 3,06 miliardi di corone contro una previsione di quattro miliardi, mentre nei primi nove mesi dell’anno si è attestato a 17 miliardi, leggermente sotto i 17,9 miliardi stimati dagli analisti. Il debito netto è invece aumentato a 83,2 miliardi di corone dai 62,8 miliardi di un anno prima, riflettendo gli sforzi di investimento e la pressione sui margini.

Nonostante le difficoltà, Orsted ha confermato la guidance per l’intero 2025, con un obiettivo di EBITDA compreso tra 24 e 27 miliardi di corone, escludendo eventuali nuove partnership o costi di cancellazione progetti.

Gli operatori guardano ora ai piani futuri, in particolare alla gestione delle attività negli Stati Uniti e alle dismissioni strategiche annunciate dopo la revisione del maxi progetto Hornsea 3. Proprio su quest’ultimo fronte Orsted ha comunicato la cessione del 50 percento del parco eolico britannico ad Apollo Global Management per circa 39 miliardi di corone, accordo ritenuto fondamentale per proteggere il rating creditizio del gruppo e rafforzare la liquidità.

La compagnia danese si trova quindi in una fase cruciale. Tra inflazione, costi in crescita lungo la supply chain e un clima politico meno favorevole alle rinnovabili negli Stati Uniti, Orsted punta a riconquistare pienamente la fiducia del mercato. La reazione positiva del titolo suggerisce che gli investitori credono ancora nella leadership del gruppo nel settore eolico offshore e nella sua capacità di navigare questa fase turbolenta mentre continua a investire nella transizione energetica globale.

