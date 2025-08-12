Uno schermo con un grafico finanziario e la scritta PageGroup
La seduta di martedì è stata difficile per PageGroup plc, con il titolo che ha perso il 3,7% a seguito della pubblicazione dei risultati semestrali. Il gruppo internazionale specializzato nel recruitment ha registrato un utile ante imposte di appena 0,2 milioni di sterline, un tracollo rispetto ai 27,7 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2024. A pesare sono state le condizioni di mercato sfavorevoli, la domanda di assunzioni in calo e i costi di ristrutturazione.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Nei sei mesi chiusi al 30 giugno 2025, i ricavi si sono attestati a 798,4 milioni di sterline, in flessione rispetto agli 898 milioni dell’anno precedente. Anche l’utile lordo è sceso, passando da 444,1 milioni a 389,7 milioni, mentre l’utile operativo si è ridotto drasticamente da 28,4 milioni a soli 2,1 milioni di sterline. L’utile per azione (base e diluito) è stato pari a 0,0 pence, ben al di sotto dei 5,3 pence registrati nel primo semestre 2024.

Un impatto significativo sui conti è arrivato da circa 13 milioni di sterline di oneri una tantum, legati principalmente alle operazioni di ristrutturazione e trasformazione aziendale. Senza questi costi straordinari, l’utile operativo sottostante si sarebbe attestato intorno ai 15 milioni di sterline.

Secondo gli analisti di Jefferies, il dato operativo è stato leggermente migliore delle loro previsioni (attendevano una perdita di 3 milioni), ma inferiore alle stime di consenso di 11,5 milioni. A livello geografico, l’area EMEA ha registrato un utile operativo di 10,9 milioni, superiore alle attese, mentre Americhe, Asia Pacifico e Regno Unito hanno riportato performance deboli o in linea con le previsioni.

La liquidità netta del gruppo a fine giugno ammontava a 10,8 milioni di sterline, in netto calo rispetto ai 57,2 milioni di un anno prima. Nonostante il difficile contesto, il consiglio di amministrazione ha confermato un dividendo intermedio di 5,36 pence per azione, invariato rispetto all’anno scorso, che sarà distribuito il 10 ottobre agli azionisti registrati il 29 agosto.

