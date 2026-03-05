WizzAir - BorsaInside.com

Le azioni di Wizz Air Holdings PLC (LON:WIZZ) hanno registrato un brusco scivolone a Piazza Affari di Londra, arrivando a perdere oltre l’8% nella giornata di giovedì. A innescare le vendite è stato un inatteso profit warning diffuso dalla compagnia aerea low-cost, che ha segnalato un impatto significativo sui conti a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Secondo quanto comunicato dal gruppo con sede a Budapest, la crisi nella regione potrebbe ridurre l’utile netto dell’esercizio fiscale 2026 di circa 50 milioni di euro, spingendo i risultati al di sotto delle previsioni precedentemente indicate dal management, comprese tra +25 milioni e -25 milioni di euro.

L’impatto della crisi sui conti della compagnia

La stima fornita dalla società si basa sugli attuali prezzi spot del carburante per aviazione e sugli attuali tassi di cambio. La previsione presuppone che entrambi i fattori restino sostanzialmente invariati per il resto dell’anno fiscale.

Gli analisti di RBC Capital Markets avevano già stimato un risultato negativo per il gruppo, prevedendo una perdita netta di circa 27 milioni di euro, quindi più pessimistica rispetto al consensus degli analisti raccolto da Visible Alpha, che indicava un rosso di circa 15 milioni di euro. Dopo l’ultimo aggiornamento della società, RBC ritiene probabile un ulteriore taglio delle stime da parte del mercato.

Perché Wizz Air è più esposta dei concorrenti

Uno dei motivi principali della vulnerabilità di Wizz Air riguarda la strategia di copertura sul carburante. A differenza di molte compagnie europee che bloccano i prezzi con contratti a prezzo fisso, il vettore utilizza un sistema di “cap and collar”, una struttura che limita sì l’esposizione ai rialzi estremi ma lascia comunque l’azienda più sensibile alle oscillazioni del prezzo del carburante entro determinate soglie.

A questa dinamica si aggiunge anche la configurazione della rete della compagnia. Wizz Air ha una presenza più marcata nei mercati dell’Europa orientale e nelle rotte che guardano verso il Medio Oriente, un fattore che la rende più direttamente influenzata dagli sviluppi del conflitto rispetto ad altri vettori del continente.

Il confronto con le altre compagnie europee

Secondo RBC, anche il livello di indebitamento contribuisce ad aumentare la volatilità del titolo. Wizz Air, insieme ad Air France-KLM, presenta infatti una leva finanziaria più elevata rispetto ad altri operatori del settore, caratteristica che rende i titoli più sensibili agli shock geopolitici.

Situazione diversa invece per alcuni concorrenti diretti. In particolare:

Ryanair e Jet2 hanno una presenza limitata nelle rotte verso il Medio Oriente

e hanno una presenza limitata nelle rotte verso il Medio Oriente dispongono di bilanci con liquidità netta e minore esposizione al carburante acquistato sul mercato spot

Per questi due vettori RBC mantiene una raccomandazione Outperform, con target price di 32 euro per Ryanair e 2.150 pence per Jet2.

Pressioni sugli utili anche oltre il 2026

Gli analisti intravedono ulteriori sfide anche per gli anni successivi. RBC segnala infatti il rischio di pressione sui prezzi dei biglietti legato alla strategia di espansione del gruppo: Wizz Air punta a un aumento dei posti disponibili di circa il 30% nella prima metà dell’esercizio fiscale 2027.

Allo stesso tempo potrebbero ridursi alcune componenti positive che hanno sostenuto i conti negli ultimi anni, come:

i guadagni derivanti da operazioni di sale and leaseback degli aeromobili

degli aeromobili alcune compensazioni straordinarie e benefici legati ai cambi valutari

Rating invariato ma prospettive caute

Alla luce di questo scenario, RBC ha confermato il giudizio “Sector Perform” sul titolo Wizz Air con un target price di 1.200 pence, sottolineando come nel comparto delle compagnie aeree esistano al momento opportunità con un rapporto rischio-rendimento più favorevole.

Nonostante il quadro attuale resti complesso per tutto il settore dell’aviazione europea, gli analisti evidenziano però anche un possibile elemento di svolta: un’eventuale de-escalation del conflitto in Medio Oriente potrebbe favorire in modo particolare proprio le compagnie più esposte alla regione. E tra queste, Wizz Air sarebbe una delle principali beneficiarie.

