Azioni Porr - BorsaInside.com

La banca d’investimento Jefferies ha avviato la copertura sul gruppo austriaco Porr AG (VIE:ABGV) con raccomandazione “buy” e prezzo obiettivo a 37 euro, segnalando un possibile aumento del 32% rispetto all’ultima chiusura di 28,05 euro.

Secondo gli analisti, il mercato starebbe sottovalutando il potenziale di crescita della società, trainata dalla forte domanda di opere infrastrutturali stradali e ferroviarie in tutta l’Europa Centrale.

Porr, crescita record e prospettive solide nei principali mercati europei

Nel primo semestre del 2025 Porr ha registrato un portafoglio ordini ai massimi storici, confermando il suo ruolo di leader nel settore delle costruzioni. Jefferies ritiene che la società sia in una posizione ideale per beneficiare dell’aumento della spesa pubblica per infrastrutture in Paesi chiave come Polonia e Germania, dove sono in programma massicci investimenti governativi.

In Polonia, Porr è tra i tre principali operatori del settore e può contare su un’integrazione verticale che le consente margini operativi superiori rispetto ai concorrenti. Jefferies sottolinea come il gruppo potrà sfruttare oltre 1 trilione di zloty (PLN) di investimenti pubblici destinati alle infrastrutture nel prossimo decennio, favorendo un forte incremento dei ricavi tra il 2025 e il 2028.

Anche in Germania il potenziale è enorme: a partire dal 2027 entrerà in funzione un fondo infrastrutturale da 500 miliardi di euro destinato principalmente a strade e ferrovie. La presenza consolidata di Porr nel mercato tedesco le consentirà di partecipare in posizione di vantaggio alle grandi gare pubbliche previste per i prossimi anni.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Margini in crescita e solidità finanziaria in miglioramento

Secondo Jefferies, Porr punta a un miglioramento progressivo della redditività, con margini EBIT attesi in aumento dal 3% nel 2025 al 4% entro il 2030. L’obiettivo sarà supportato da un piano di ottimizzazione del bilancio che prevede, tra le altre misure, il rimborso di 150 milioni di euro di strumenti ibridi, riducendo così i costi di finanziamento.

Le stime del broker indicano un utile per azione (EPS) di 2,75 euro nel 2025 e 3,29 euro nel 2026, circa il 6% sopra il consenso di mercato. Ciò implica una crescita media dell’EPS del 15% annuo fino al 2030, sostenuta sia dall’efficienza operativa sia dal volume crescente di appalti pubblici.

Attualmente Porr viene valutata 6,8 volte gli utili del 2025, con un sconto significativo rispetto a competitor come Strabag, ma con prospettive di crescita e redditività superiori.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Un titolo infrastrutturale puro con rendimento interessante

Jefferies descrive Porr come un vero “pure play sulle infrastrutture europee”, grazie alla sua attività concentrata su sette mercati chiave — tra cui Austria, Germania e Polonia — e alla specializzazione esclusiva nel settore delle costruzioni.

Il broker evidenzia inoltre un rendimento del flusso di cassa libero intorno al 6% e un dividend yield del 4%, elementi che rendono il titolo particolarmente attraente per gli investitori in un contesto di forte domanda di opere pubbliche.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Le prospettive per i prossimi trimestri

Secondo Jefferies, la maggiore chiarezza sui finanziamenti infrastrutturali europei e nazionali attesa nei prossimi trimestri potrebbe rappresentare il principale catalizzatore per un ulteriore rialzo delle azioni Porr.

Con una strategia focalizzata su espansione sostenibile, efficienza operativa e solidità finanziaria, il gruppo austriaco appare ben posizionato per consolidare la propria leadership e sfruttare appieno la nuova ondata di investimenti pubblici in Europa Centrale.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese 5/5 ● Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ - 0.0 Spread in pip

✓ - Piattaforme di trading avanzate

✓ - Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider 4/5 ● Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ - Leva fino a 1:30

✓ - Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. 5/5 ● Broker regolamentato DEMO 5000$ Recensioni ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili

✓ ✔️ Leva fino a 30: 1

✓ ✔️ Fai trading 7 giorni su 7 74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore. 5/5 ● Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ - Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ - Copia i migliori trader del mondo Il 61% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore 5/5 ● Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ - Regulated CySEC License 247/14

✓ - Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ - Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore 5/5 ● Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ - N.1 in Italia

✓ - Regime Fiscale Amministrato

✓ - Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it