La banca d’investimento Jefferies ha avviato la copertura sul gruppo austriaco Porr AG (VIE:ABGV) con raccomandazione “buy” e prezzo obiettivo a 37 euro, segnalando un possibile aumento del 32% rispetto all’ultima chiusura di 28,05 euro.
Secondo gli analisti, il mercato starebbe sottovalutando il potenziale di crescita della società, trainata dalla forte domanda di opere infrastrutturali stradali e ferroviarie in tutta l’Europa Centrale.
Porr, crescita record e prospettive solide nei principali mercati europei
Nel primo semestre del 2025 Porr ha registrato un portafoglio ordini ai massimi storici, confermando il suo ruolo di leader nel settore delle costruzioni. Jefferies ritiene che la società sia in una posizione ideale per beneficiare dell’aumento della spesa pubblica per infrastrutture in Paesi chiave come Polonia e Germania, dove sono in programma massicci investimenti governativi.
In Polonia, Porr è tra i tre principali operatori del settore e può contare su un’integrazione verticale che le consente margini operativi superiori rispetto ai concorrenti. Jefferies sottolinea come il gruppo potrà sfruttare oltre 1 trilione di zloty (PLN) di investimenti pubblici destinati alle infrastrutture nel prossimo decennio, favorendo un forte incremento dei ricavi tra il 2025 e il 2028.
Anche in Germania il potenziale è enorme: a partire dal 2027 entrerà in funzione un fondo infrastrutturale da 500 miliardi di euro destinato principalmente a strade e ferrovie. La presenza consolidata di Porr nel mercato tedesco le consentirà di partecipare in posizione di vantaggio alle grandi gare pubbliche previste per i prossimi anni.
Margini in crescita e solidità finanziaria in miglioramento
Secondo Jefferies, Porr punta a un miglioramento progressivo della redditività, con margini EBIT attesi in aumento dal 3% nel 2025 al 4% entro il 2030. L’obiettivo sarà supportato da un piano di ottimizzazione del bilancio che prevede, tra le altre misure, il rimborso di 150 milioni di euro di strumenti ibridi, riducendo così i costi di finanziamento.
Le stime del broker indicano un utile per azione (EPS) di 2,75 euro nel 2025 e 3,29 euro nel 2026, circa il 6% sopra il consenso di mercato. Ciò implica una crescita media dell’EPS del 15% annuo fino al 2030, sostenuta sia dall’efficienza operativa sia dal volume crescente di appalti pubblici.
Attualmente Porr viene valutata 6,8 volte gli utili del 2025, con un sconto significativo rispetto a competitor come Strabag, ma con prospettive di crescita e redditività superiori.
Un titolo infrastrutturale puro con rendimento interessante
Jefferies descrive Porr come un vero “pure play sulle infrastrutture europee”, grazie alla sua attività concentrata su sette mercati chiave — tra cui Austria, Germania e Polonia — e alla specializzazione esclusiva nel settore delle costruzioni.
Il broker evidenzia inoltre un rendimento del flusso di cassa libero intorno al 6% e un dividend yield del 4%, elementi che rendono il titolo particolarmente attraente per gli investitori in un contesto di forte domanda di opere pubbliche.
Le prospettive per i prossimi trimestri
Secondo Jefferies, la maggiore chiarezza sui finanziamenti infrastrutturali europei e nazionali attesa nei prossimi trimestri potrebbe rappresentare il principale catalizzatore per un ulteriore rialzo delle azioni Porr.
Con una strategia focalizzata su espansione sostenibile, efficienza operativa e solidità finanziaria, il gruppo austriaco appare ben posizionato per consolidare la propria leadership e sfruttare appieno la nuova ondata di investimenti pubblici in Europa Centrale.
