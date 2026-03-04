SIG - BorsaInside.com

Le azioni di SIG hanno registrato un forte ribasso mercoledì, nonostante il gruppo britannico specializzato nella distribuzione di materiali per l’edilizia abbia chiuso il 2025 con utili in netto miglioramento. A frenare l’entusiasmo degli investitori sono stati soprattutto due fattori: l’elevato livello di indebitamento e un inizio di 2026 più debole del previsto, penalizzato anche dal maltempo in Europa.

Utili in crescita ma ricavi in lieve calo

Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, SIG ha riportato un utile operativo sottostante di 32,1 milioni di sterline, in aumento del 28% rispetto ai 25,1 milioni dell’anno precedente. Il risultato si colloca nella parte centrale della guidance fornita dal gruppo, compresa tra 30 e 35 milioni di sterline.

Il fatturato complessivo ha invece registrato una leggera flessione, scendendo dell’1% a 2,59 miliardi di sterline, mentre le vendite a parità di perimetro sono rimaste sostanzialmente stabili.

Il quadro cambia se si guarda al risultato complessivo: SIG ha chiuso l’anno con una perdita prima delle imposte di 61,7 milioni di sterline, in peggioramento rispetto ai 44,8 milioni del 2024. A incidere sono stati diversi elementi straordinari, tra cui svalutazioni non monetarie per 29,7 milioni di sterline e costi di ristrutturazione pari a circa 9 milioni.

Il peso del debito resta un nodo centrale

Uno dei principali fattori che continua a preoccupare il mercato è la struttura finanziaria del gruppo. I costi finanziari hanno raggiunto 54 milioni di sterline, superando di gran lunga l’utile operativo sottostante.

Anche l’indebitamento netto è aumentato, passando da 497,3 milioni a 518,2 milioni di sterline, cifra che include 323 milioni di passività legate ai leasing.

Tra gli elementi più rilevanti della struttura del debito figurano:

300 milioni di euro di obbligazioni garantite con cedola al 9,75% e scadenza ottobre 2029

con cedola al 9,75% e scadenza ottobre 2029 un free cash flow sceso a 12 milioni di sterline, rispetto ai 38,6 milioni dell’anno precedente

Questo scenario limita la flessibilità finanziaria dell’azienda e riduce la capacità di accelerare i piani di rilancio.

Nuova strategia con il CEO Pim Vervaat

Il nuovo amministratore delegato Pim Vervaat, in carica da circa cinque mesi, ha indicato che nel 2026 la priorità sarà migliorare la redditività e razionalizzare il portafoglio di attività.

L’azienda ha già avviato questo percorso con la vendita della divisione Mayplas lo scorso dicembre, spiegando che l’unità non era in grado di garantire una redditività sostenibile nel lungo periodo.

Secondo il management, la strategia nei prossimi mesi si concentrerà su:

miglioramento dell’efficienza operativa

revisione delle attività meno redditizie

ottimizzazione del portafoglio di business

Avvio difficile nel 2026: pesa il maltempo

Le prime settimane del 2026 non sono state incoraggianti. SIG ha spiegato che le attività commerciali sono state fortemente condizionate da condizioni meteorologiche particolarmente avverse in diverse aree europee, con vendite like-for-like inferiori alle attese.

Il gruppo ritiene comunque che un miglioramento della domanda nel settore edilizio possa arrivare nella seconda metà dell’anno, quando le condizioni di mercato potrebbero diventare più favorevoli.

Andamento dei principali mercati

Il Regno Unito si è confermato il mercato più solido per SIG. Le vendite comparabili sono cresciute del 2%, mentre la divisione UK Interiors ha registrato un deciso miglioramento della redditività, con un utile operativo di 7,7 milioni di sterline, rispetto ai soli 0,6 milioni del 2024.

Negli altri Paesi europei la situazione è stata più eterogenea:

Francia: vendite like-for-like in calo del 5%

vendite like-for-like in calo del 5% Germania: -3%

-3% Irlanda: -3%

-3% Polonia: crescita del 5%

crescita del 5% Benelux: perdita operativa ridotta a 1,3 milioni di sterline (da 4,5 milioni)

Le stime degli analisti restano caute

Gli analisti di RBC Capital Markets, che mantengono su SIG una raccomandazione “sector perform” con prezzo obiettivo a 8,70 pence, ritengono che le prospettive per il 2026 possano essere riviste al ribasso.

Secondo la banca d’affari, il consensus sull’EBIT sottostante per il prossimo anno — attualmente a circa 38,5 milioni di sterline — potrebbe ridursi di circa il 14%, portandosi nell’area 33-34 milioni di sterline, complice l’avvio d’anno debole e le difficili condizioni meteo.

Il broker sottolinea inoltre che l’elevata leva finanziaria e la debole generazione di cassa limitano la capacità dell’azienda di accelerare i programmi di rilancio. In questo contesto, il gruppo non ha annunciato alcun dividendo per gli azionisti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

