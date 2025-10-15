Total Energies - BorsaInside.com

Le azioni TotalEnergies (EPA:TTEF) sono salite del 2,7% nella seduta di mercoledì, spinte da nuove stime incoraggianti su produzione e redditività. Il gruppo energetico francese ha infatti annunciato una ripresa più forte del previsto nella produzione di petrolio e gas per il terzo trimestre, accompagnata da margini di raffinazione in netto miglioramento, un segnale che il business downstream sta tornando a livelli molto redditizi.

Secondo le previsioni aggiornate, TotalEnergies produrrà circa 2,5 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno, un dato in aumento del 4% rispetto all’anno precedente, e superiore alla precedente stima di crescita “oltre il 3%”.

Questa performance arriva nonostante i lavori di manutenzione nell’impianto Ichthys LNG in Australia Occidentale, che hanno temporaneamente ridotto la produzione di circa 50.000 barili equivalenti al giorno nel segmento del gas naturale liquefatto.

A sostenere la fiducia degli investitori è soprattutto il forte balzo dei margini di raffinazione, passati da 15,4 a 63 dollari per tonnellata metrica su base annua. Questo incremento potrebbe tradursi in un contributo aggiuntivo di 400-600 milioni di dollari ai profitti del settore downstream, in linea con le stime degli analisti.

Tuttavia, il contesto resta sfidante sul fronte delle quotazioni petrolifere. Il prezzo medio del Brent nel trimestre si è attestato a 69,1 dollari al barile, in calo rispetto agli 80,3 dollari dello stesso periodo del 2024. Tale flessione limita in parte i benefici derivanti dal rialzo della produzione, pur non intaccando il sentiment positivo del mercato verso la società.

Gli analisti ritengono che gli interventi di manutenzione su Ichthys possano pesare temporaneamente sui risultati della divisione LNG integrato, anche se TotalEnergies non ha ancora fornito stime quantitative sull’impatto complessivo.

Ciononostante, la solidità operativa del gruppo e la crescita dei margini industriali stanno rafforzando la fiducia degli investitori in vista dei prossimi trimestri, confermando TotalEnergies come uno dei protagonisti più resilienti del comparto energetico europeo.

