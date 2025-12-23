Novo Nordisk - BorsaInside.com

Le azioni di Novo Nordisk hanno registrato un forte rialzo dopo che la Food and Drug Administration ha approvato il primo farmaco GLP-1 dimagrante in formulazione orale, una svolta storica per il trattamento dell’obesità. Si tratta della prima autorizzazione negli Stati Uniti per una terapia di questo tipo non iniettabile, un passaggio destinato a ridisegnare il mercato.

Nelle contrattazioni mattutine a Copenaghen, il titolo ha segnato un progresso di circa +6,7%, riflettendo l’entusiasmo degli investitori per il vantaggio competitivo ottenuto dal gruppo danese. L’ok dell’FDA consente infatti a Novo Nordisk di muoversi in anticipo rispetto alla rivale americana Eli Lilly, impegnata nella stessa corsa all’alternativa in pillola alle attuali terapie iniettabili.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il nuovo trattamento partirà con una dose iniziale di 1,5 milligrammi e sarà disponibile nelle farmacie e tramite selezionati servizi di telemedicina a partire dall’inizio di gennaio. Il prezzo promozionale fissato per il lancio è di 149 dollari al mese, una soglia pensata per ampliare rapidamente l’adozione del farmaco.

È previsto anche un canale diretto per i pazienti che pagano in contanti. Grazie a un accordo raggiunto il mese scorso con l’amministrazione statunitense, il farmaco potrà essere acquistato allo stesso prezzo tramite il portale TrumpRx, legato al presidente Donald Trump.

Questa approvazione arriva in un momento chiave per Novo Nordisk, reduce da un periodo complesso segnato da pressioni sul titolo, avvisi sugli utili e da una crescita meno brillante delle vendite di Wegovy, il suo noto trattamento iniettabile per il dimagrimento. Nel frattempo, la concorrenza di Eli Lilly si è rafforzata e le versioni galeniche hanno iniziato a sottrarre quote di mercato.

I dati clinici rafforzano però la portata dell’innovazione. In uno studio avanzato di 64 settimane, i pazienti trattati con 25 mg di semaglutide orale una volta al giorno hanno registrato una perdita media del 16,6% del peso corporeo, contro il 2,7% del gruppo placebo. Risultati che collocano la pillola tra le opzioni più efficaci oggi disponibili per la gestione del peso.

L’FDA ha approvato il farmaco per la gestione cronica del peso negli adulti obesi o in sovrappeso con almeno una patologia correlata, ampliando sensibilmente la platea di pazienti idonei. Una decisione che arriva mentre assicurazioni, aziende e governi sono sempre più sotto pressione per i costi sanitari crescenti legati all’obesità.

Novo Nordisk punta ora sul vantaggio del first mover per recuperare terreno negli Stati Uniti, dove negli ultimi mesi aveva ceduto spazio a Lilly. La pillola dimagrante di nuova generazione della concorrente, orforglipron, potrebbe ottenere l’approvazione regolatoria già verso la fine di marzo, aprendo una nuova fase di competizione diretta nel segmento orale dei GLP-1.

