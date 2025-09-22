Porsche - BorsaInside.com

Le azioni Porsche hanno subito un pesante tonfo a Francoforte, con un calo vicino al 7% nelle prime ore di contrattazioni, dopo l’annuncio del rinvio di alcuni modelli elettrici e della revisione al ribasso delle stime di redditività per il 2025. Una decisione che conferma le difficoltà del settore premium nella transizione verso l’elettrico, in un contesto di domanda in calo e mercati sempre più competitivi.

A risentirne non è stata solo Porsche: anche Volkswagen, che detiene il 75,4% del marchio, e Porsche SE, la holding che è il principale azionista del gruppo Volkswagen, hanno perso oltre il 5% ciascuna.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Margini e utili in calo per il 2025

Secondo l’aggiornamento diffuso dall’azienda, il margine di profitto operativo per il 2025 non supererà il 2%, contro le precedenti previsioni del 5-7%. L’impatto dei ritardi sul piano industriale potrebbe pesare fino a 1,8 miliardi di euro sui conti di Porsche. Parallelamente, Volkswagen ha segnalato un onere straordinario da 5,1 miliardi di euro e ha rivisto al ribasso il margine atteso per quest’anno, ora compreso tra il 2 e il 3%, rispetto alla precedente stima del 4-5%.

Anche le previsioni sull’EBITDA automobilistico di Porsche sono state corrette verso il basso: dal range del 14,5-16,5% a una nuova fascia del 10,5-12,5%.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Le parole dell’amministratore delegato Oliver Blume

Durante una call con analisti e giornalisti, l’amministratore delegato Oliver Blume, che guida sia Porsche che Volkswagen, ha riconosciuto le difficoltà attuali:

“Il settore automobilistico sta vivendo trasformazioni enormi. Abbiamo preso decisioni strategiche importanti, ma la loro attuazione richiederà tempo, risorse e grande impegno”.

Il manager ha sottolineato come il calo della domanda di veicoli elettrici di fascia alta stia pesando soprattutto nei due mercati chiave di Porsche: Stati Uniti e Cina, entrambi colpiti da una forte concorrenza sui prezzi e da nuove barriere commerciali.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Modelli rinviati e nuove strategie

Tra i cambiamenti più rilevanti, Porsche ha annunciato che il nuovo SUV di lusso sopra la Cayenne sarà inizialmente proposto in versioni a combustione interna e ibride, rinviando quindi l’uscita di una variante full electric. Allo stesso modo, la produzione di modelli come Panamera a motore termico e ibrido verrà prolungata almeno fino ai primi anni 2030.

Blume ha inoltre auspicato una maggiore flessibilità da parte dell’Unione Europea sull’obiettivo di riduzione totale delle emissioni di CO2 per auto e furgoni nuovi entro il 2035, lasciando intendere che la transizione completa potrebbe richiedere più tempo del previsto.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4/5 (824) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 3.8/5 (1344) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.1/5 (691) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 5/5 (287) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 4.9/5 (1569) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 3.6/5 (936) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.