Le azioni di PostNL hanno registrato un deciso balzo superiore all’8% dopo la presentazione della nuova strategia a lungo termine, che mira a trasformare radicalmente il modello di business e a rilanciare la redditività entro il 2028.
Durante il Capital Markets Day all’Aia, il gruppo olandese di logistica e servizi postali ha illustrato il piano “Breakthrough 2028”, fissando obiettivi finanziari ambiziosi: ricavi oltre 4 miliardi di euro, un EBIT normalizzato più che triplicato e un flusso di cassa libero in forte crescita rispetto ai livelli del 2024.
Riorganizzazione del business: due nuove divisioni
A partire da gennaio 2026, PostNL procederà a una revisione profonda delle proprie attività, con la creazione di due nuove unità operative all’interno del comparto Pacchi:
- E-commerce, focalizzata sulla crescita di valore più che di volume, con servizi personalizzati e un miglior utilizzo della rete logistica.
- Piattaforme, che punterà sull’espansione internazionale grazie a modelli asset-light come Spring e MyParcel.
La divisione Mail, invece, continua a subire pressioni legate agli obblighi normativi del servizio universale (USO). L’azienda ha ribadito che l’attuale quadro legislativo non è sostenibile e ha chiesto al governo il ritiro della designazione USO per poter assicurare una gestione più equilibrata.
Obiettivi finanziari al 2028
Gli indicatori presentati dalla società mostrano un percorso di crescita chiaro:
- Ricavi: da 3,25 miliardi di euro del 2024 a oltre 4 miliardi entro il 2028.
- EBIT normalizzato: da 53 milioni a più di 175 milioni.
- Flusso di cassa libero: da 12 milioni a oltre 75 milioni.
- Rendimento del capitale investito: dal 3,4% del 2024 a oltre il 12% nel 2028.
Per sostenere questa trasformazione, PostNL investirà circa 150 milioni di euro l’anno dal 2026, destinati all’espansione della rete di armadietti per pacchi (3.600 entro il 2028) e allo sviluppo di nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.
Dividendi e politiche di remunerazione
Il gruppo continuerà a premiare gli azionisti con dividendi proporzionati alla performance, confermando un payout ratio tra il 70% e il 90% dell’utile normalizzato. I dividendi saranno distribuiti ogni anno a maggio, dopo l’assemblea.
Previsioni per i singoli segmenti
- E-commerce: ricavi in crescita a una cifra media, da 1,95 miliardi di euro nel 2024, con margini EBIT attesi intorno al 6,5%.
- Piattaforme: crescita a doppia cifra dai 724 milioni del 2024, con margini al 3%.
- Mail: calo moderato dai 1,31 miliardi del 2024, con ritorno al pareggio operativo in caso di revisione dei costi USO.
Sostenibilità e capitale umano
PostNL ha posto grande enfasi anche sugli obiettivi ESG, investendo in edifici a impatto climatico neutro, mezzi di trasporto a basse emissioni e soluzioni tecnologiche per ridurre il lavoro manuale. L’azienda mira inoltre a incrementare il livello di coinvolgimento dei dipendenti di almeno 5 punti percentuali entro il 2028.
Nuova reportistica dal 2026
Infine, dal 2026 cambierà anche la rendicontazione finanziaria: oltre ai tradizionali bilanci annuali e semestrali, verranno introdotti aggiornamenti commerciali per il primo e il terzo trimestre, al fine di garantire maggiore trasparenza verso gli investitori.
Con questo piano, PostNL si prepara a una profonda trasformazione industriale e finanziaria, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione nel mercato europeo della logistica e restituire valore agli azionisti.
