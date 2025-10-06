un uomo seduto a una scrivania con un grafico in rosso sullo schermo del pc e la scritta monda su alcuni bigliettini
Mondi - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Il gruppo Mondi, leader mondiale nel settore dell’imballaggio e della carta, ha sorpreso i mercati annunciando un profit warning dopo risultati trimestrali ben al di sotto delle attese. L’annuncio ha provocato un immediato crollo delle azioni del 14%, riflettendo la crescente preoccupazione degli investitori per la domanda debole e le difficoltà operative nei mercati chiave.

Secondo i dati diffusi, l’EBITDA del terzo trimestre si è attestato a 223 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 274 milioni del trimestre precedente. Escludendo i 20 milioni legati alla rivalutazione delle attività forestali, il risultato operativo scende a 203 milioni di euro, ben al di sotto delle previsioni riviste di Jefferies, che stimava 250 milioni. Si tratta di un calo dell’11% rispetto alle attese aggiornate e del 15% rispetto alle stime precedenti.

L’analisi di Jefferies sottolinea come, nonostante i volumi nel packaging siano rimasti relativamente stabili, il comparto della carta fine non patinata abbia mostrato una contrazione “significativa”. L’istituto ha inoltre avvertito che questo scenario è un segnale negativo per l’intero settore carta e imballaggi, penalizzato non solo dalla domanda debole, ma anche dalla saturazione dei mercati grafici.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Previsioni tagliate e outlook 2025 in peggioramento

Mondi ha aggiornato le proprie stime per il 2025, prevedendo ora un EBITDA compreso tra 1 e 1,05 miliardi di euro, contro un consenso precedente di 1,15 miliardi e la stima di Jefferies di 1,08 miliardi. Questo implica un ridimensionamento tra il 9% e il 13%, confermando un contesto commerciale che resterà complesso almeno fino a fine anno.

Gli analisti hanno definito questo downgrade “peggiore del previsto”, evidenziando come la fiducia della domanda resti fragile e i prezzi siano sotto pressione in diversi segmenti. Anche le prospettive per i progetti strategici sono state riviste al ribasso: Mondi si aspetta ora un contributo di circa 30 milioni di EBITDA nel 2025, la metà rispetto ai 60 milioni ipotizzati da Jefferies.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Taglio agli investimenti e riorganizzazione interna

Per far fronte al rallentamento, Mondi ha deciso di ridurre i piani di spesa in conto capitale (capex), rimandando alcuni investimenti strategici e concentrandosi principalmente sulla manutenzione degli impianti. Tra i progetti confermati figura la nuova macchina per sacchi a Hinton, in Canada, mentre le decisioni su nuove espansioni industriali sono state posticipate.

Il gruppo prevede di riportare il capex a livelli di ammortamento entro il 2027, con una spesa stimata tra 675 e 725 milioni di euro nel 2026. Tuttavia, Jefferies segnala che con utili in calo non ci sarà spazio per riacquisti di azioni proprie nel 2026.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
5 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
5 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.1 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.8 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
3.6 /5
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
3.9 /5
- N.1 in Italia
Scopri di più
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Integrazione Schumacher e nuova struttura operativa

Un punto positivo arriva dall’integrazione dell’acquisizione di Schumacher, per la quale Mondi ha aumentato l’obiettivo di sinergie a 32 milioni di euro in tre anni, rispetto ai 22 milioni previsti in precedenza, a meno di sei mesi dal completamento dell’operazione.

Contestualmente, l’azienda ha annunciato una ristrutturazione organizzativa che unisce la divisione di carta fine non patinata con quella del cartone ondulato, con l’obiettivo di snellire i processi decisionali e ridurre i costi operativi. Tuttavia, secondo Jefferies, questa mossa potrebbe comportare una “minore trasparenza” nella rendicontazione dei risultati futuri.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 61% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
3.9 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
5 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
3.6 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
3.7 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.