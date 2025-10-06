Mondi - BorsaInside.com

Il gruppo Mondi, leader mondiale nel settore dell’imballaggio e della carta, ha sorpreso i mercati annunciando un profit warning dopo risultati trimestrali ben al di sotto delle attese. L’annuncio ha provocato un immediato crollo delle azioni del 14%, riflettendo la crescente preoccupazione degli investitori per la domanda debole e le difficoltà operative nei mercati chiave.

Secondo i dati diffusi, l’EBITDA del terzo trimestre si è attestato a 223 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 274 milioni del trimestre precedente. Escludendo i 20 milioni legati alla rivalutazione delle attività forestali, il risultato operativo scende a 203 milioni di euro, ben al di sotto delle previsioni riviste di Jefferies, che stimava 250 milioni. Si tratta di un calo dell’11% rispetto alle attese aggiornate e del 15% rispetto alle stime precedenti.

L’analisi di Jefferies sottolinea come, nonostante i volumi nel packaging siano rimasti relativamente stabili, il comparto della carta fine non patinata abbia mostrato una contrazione “significativa”. L’istituto ha inoltre avvertito che questo scenario è un segnale negativo per l’intero settore carta e imballaggi, penalizzato non solo dalla domanda debole, ma anche dalla saturazione dei mercati grafici.

Previsioni tagliate e outlook 2025 in peggioramento

Mondi ha aggiornato le proprie stime per il 2025, prevedendo ora un EBITDA compreso tra 1 e 1,05 miliardi di euro, contro un consenso precedente di 1,15 miliardi e la stima di Jefferies di 1,08 miliardi. Questo implica un ridimensionamento tra il 9% e il 13%, confermando un contesto commerciale che resterà complesso almeno fino a fine anno.

Gli analisti hanno definito questo downgrade “peggiore del previsto”, evidenziando come la fiducia della domanda resti fragile e i prezzi siano sotto pressione in diversi segmenti. Anche le prospettive per i progetti strategici sono state riviste al ribasso: Mondi si aspetta ora un contributo di circa 30 milioni di EBITDA nel 2025, la metà rispetto ai 60 milioni ipotizzati da Jefferies.

Taglio agli investimenti e riorganizzazione interna

Per far fronte al rallentamento, Mondi ha deciso di ridurre i piani di spesa in conto capitale (capex), rimandando alcuni investimenti strategici e concentrandosi principalmente sulla manutenzione degli impianti. Tra i progetti confermati figura la nuova macchina per sacchi a Hinton, in Canada, mentre le decisioni su nuove espansioni industriali sono state posticipate.

Il gruppo prevede di riportare il capex a livelli di ammortamento entro il 2027, con una spesa stimata tra 675 e 725 milioni di euro nel 2026. Tuttavia, Jefferies segnala che con utili in calo non ci sarà spazio per riacquisti di azioni proprie nel 2026.

Integrazione Schumacher e nuova struttura operativa

Un punto positivo arriva dall’integrazione dell’acquisizione di Schumacher, per la quale Mondi ha aumentato l’obiettivo di sinergie a 32 milioni di euro in tre anni, rispetto ai 22 milioni previsti in precedenza, a meno di sei mesi dal completamento dell’operazione.

Contestualmente, l’azienda ha annunciato una ristrutturazione organizzativa che unisce la divisione di carta fine non patinata con quella del cartone ondulato, con l’obiettivo di snellire i processi decisionali e ridurre i costi operativi. Tuttavia, secondo Jefferies, questa mossa potrebbe comportare una “minore trasparenza” nella rendicontazione dei risultati futuri.

