Le azioni di Covivio SA hanno registrato un forte rialzo in Borsa, con un progresso superiore all’8%, dopo la pubblicazione dei risultati annuali e di un outlook 2026 decisamente più ottimista rispetto alle attese del mercato.

Il gruppo immobiliare francese ha convinto gli investitori con numeri solidi, crescita organica degli affitti e una strategia di riallocazione del capitale che sta iniziando a produrre effetti concreti sulla redditività.

Utili 2025 sopra il consensus e dividendo in crescita

Il dato che ha acceso l’interesse degli operatori riguarda gli utili EPRA per azione 2025, attestatisi a 4,75 euro, in crescita del 6% su base annua e superiori alle stime di consenso ferme a 4,65 euro. Un risultato che conferma la capacità del gruppo di generare valore in un contesto immobiliare ancora selettivo.

Le attività nette tangibili EPRA si sono posizionate a 83 euro per azione, sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti, mentre il dividendo proposto sale a 3,75 euro per azione, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente.

Per gli investitori orientati al rendimento, questo rafforza il profilo di Covivio come titolo capace di combinare crescita degli utili e remunerazione stabile del capitale.

Crescita degli affitti e portafoglio più resiliente

Uno dei segnali più incoraggianti arriva dalla dinamica operativa. I ricavi da locazione like-for-like sono cresciuti del 3,4%, sostenuti da:

indicizzazione contrattuale

miglioramento dei tassi di occupazione

rafforzamento dei segmenti più performanti

Nel dettaglio:

Uffici : +3,4%

: +3,4% Residenziale tedesco : +4,8%

: +4,8% Hotel: +1,6%

Anche le valutazioni del portafoglio hanno mostrato segnali di recupero, con un incremento medio del 2%. A trainare sono stati in particolare il residenziale tedesco, salito del 5%, e il comparto alberghiero, in crescita del 4%.

Questi numeri indicano una maggiore stabilizzazione degli asset core, dopo la fase di correzione che ha colpito il settore immobiliare europeo negli ultimi anni.

Outlook 2026 sopra le aspettative: crescita EPS al 4%

Il vero elemento sorpresa è arrivato però dalla guidance per il 2026.

Covivio prevede una crescita dell’utile per azione del 4%, con un target intorno a 4,94 euro. Le stime di mercato, invece, si attestavano su un incremento molto più contenuto, vicino all’1%.

Questo scostamento ha alimentato il rally del titolo, perché suggerisce una maggiore visibilità sugli utili futuri e una dinamica operativa più solida del previsto.

Secondo gli analisti di Morgan Stanley, i risultati sono stati definiti “solidi”, con un miglioramento sia dei dati 2025 sia delle prospettive per l’anno successivo. La banca ha tuttavia confermato un rating underweight, ritenendo più interessanti altre opportunità nel comparto immobiliare pure-play.

Strategia di rotazione del capitale e miglioramento della leva

Sul piano strategico, Covivio ha continuato a ribilanciare il portafoglio, riducendo l’esposizione ai segmenti più deboli, in particolare agli uffici tedeschi, le cui valutazioni hanno registrato un calo dell’1%.

Il capitale è stato progressivamente riallocato verso:

asset alberghieri

residenziale regolamentato

segmenti con maggiore visibilità sui flussi di cassa

Parallelamente, il rapporto EPRA loan-to-value è sceso al 43%, in miglioramento di 0,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Un dato che segnala una gestione prudente della leva finanziaria e un rafforzamento della struttura patrimoniale.

Perché il mercato ha premiato il titolo

Il balzo in Borsa non è frutto di un singolo dato, ma della combinazione di più fattori:

utili superiori alle attese

dividendo in aumento

guidance 2026 sopra il consensus

miglioramento della qualità del portafoglio

leva finanziaria sotto controllo

In un contesto in cui il settore immobiliare europeo resta sotto osservazione per via dei tassi e della domanda di uffici, Covivio ha dimostrato di poter generare crescita organica, proteggere il valore degli asset e offrire visibilità sugli utili futuri.

Per il mercato, questo mix ha rappresentato un segnale chiaro: la fase più critica potrebbe essere alle spalle e il gruppo appare oggi posizionato per una traiettoria di crescita più stabile e prevedibile.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

