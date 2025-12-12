La scritta UBS sulla parete di un edificio
UBS ha rivisto la propria valutazione su Glencore Plc, abbassando il rating da Buy a Neutral. Secondo la banca d’investimento, l’azione ha già incorporato buona parte del potenziale rialzo: negli ultimi sei mesi il titolo ha guadagnato oltre il 20 percento, avvicinandosi rapidamente al nuovo prezzo obiettivo fissato a 4,25 sterline, leggermente superiore rispetto alle precedenti 4,10 sterline.

La motivazione principale del downgrade riguarda la minore esposizione reale al rame, un elemento che secondo UBS smorza le prospettive di crescita di lungo periodo proprio in un momento storico in cui il metallo rosso è considerato strategico per la transizione energetica.

Le previsioni sull’EBITDA: crescita nel 2025, progressi più contenuti nel 2026

Nella nota diffusa agli investitori, UBS si aspetta che Glencore chiuda il 2025 con un EBITDA intorno ai 13,4 miliardi di dollari, grazie a un forte recupero nella seconda metà dell’anno. A trainare questo miglioramento dovrebbero essere soprattutto una produzione più elevata e prezzi delle materie prime in ripresa.

Per il 2026, gli analisti indicano un incremento più moderato dell’EBITDA, sostenuto principalmente dal rame. Le altre attività del gruppo, ovvero carbone, zinco e marketing, che insieme rappresentano circa il 65 percento dei risultati, dovrebbero invece mantenersi su livelli stabili senza sorprese significative.

Carbone e zinco restano aree di incertezza

Pur alzando il target price, UBS mantiene un’impostazione prudente, soprattutto per quanto riguarda carbone e zinco.
Secondo il report, nel 2026:

  • i prezzi del carbone termico e metallurgico via mare dovrebbero restare all’interno di un intervallo ristretto
  • il carbone metallurgico potrebbe subire pressioni a causa del ritorno dell’offerta
  • lo zinco rischia un indebolimento dei prezzi per via di una domanda ancora fragile e di un aumento delle disponibilità sul mercato

Si tratta di fattori che, nel complesso, limitano il potenziale di espansione dei margini di Glencore.

Broker consigliato

Broker del mese
Logo FP Markets
0.0 Spread in pip
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS

74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Possibili catalizzatori: risultati 2025 e nuovo riacquisto di azioni

Guardando ai prossimi eventi rilevanti, UBS individua due elementi che potrebbero muovere il titolo:

  1. I risultati annuali 2025, attesi dal mercato come verifica della ripresa dei fondamentali.
  2. Un nuovo programma di buyback, che secondo gli analisti potrebbe valere circa 1 miliardo di dollari.

Questa eventualità sarebbe resa possibile tramite la monetizzazione della quota detenuta in Bunge, anche se la banca segnala che il debito netto del gruppo potrebbe superare i 10 miliardi di dollari entro fine 2025.

La strategia sul rame entra nel vivo nel 2026

Il vero punto di svolta, per UBS, arriverà nel 2026, quando Glencore dovrebbe compiere passi concreti nella propria strategia di espansione del rame. Tra le tappe chiave indicate:

  • l’approvazione RIGI per i progetti MARA/El Pachón nella prima metà dell’anno
  • il via libera per Coroccohuayco entro la fine del 2026

Questi sviluppi potrebbero consolidare la posizione di Glencore in uno dei metalli più ricercati a livello globale.

Outlook 2026: il titolo potrebbe restare in trading range

Per il prossimo anno, UBS non si aspetta movimenti particolarmente ampi del titolo. Il potenziale vantaggio derivante da un aumento dei prezzi del rame potrebbe essere controbilanciato da:

  • volumi meno brillanti
  • prezzi del carbone e dello zinco stabili o in calo
  • una pressione crescente sui rendimenti in contanti a causa dell’aumento degli investimenti necessari

Gli analisti sottolineano che, per i prossimi due o tre anni, il profilo di ritorno per gli azionisti potrebbe risultare meno competitivo rispetto ai grandi titoli petroliferi integrati, che continuano a offrire dividendi più generosi e una maggiore visibilità sui flussi di cassa.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

