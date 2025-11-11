Fraport - BorsaInside.com

Giornata brillante per Fraport AG: il titolo del gestore dell’aeroporto di Francoforte ha messo a segno un rialzo di oltre l’8% dopo la pubblicazione di una trimestrale superiore alle previsioni. I numeri del terzo trimestre 2025 hanno convinto gli investitori grazie a un mix tra effetti positivi non ricorrenti e una gestione dei costi particolarmente efficace.

Secondo i dati comunicati dal gruppo, l’EBITDA rettificato ha raggiunto circa 535 milioni di euro, un risultato che supera dell’1-3% le stime fornite dalla stessa società e dagli analisti di Morgan Stanley. A dare una spinta extra sono stati un rimborso una tantum da 50 milioni di euro relativo a contributi pensionistici in quattro divisioni e un ulteriore bonus di circa 8 milioni di euro nel segmento Retail e Real Estate legato alle utenze.

Morgan Stanley, commentando i risultati, ha sottolineato come la performance “core” – al netto degli effetti straordinari – resti comunque solida. Le divisioni Aviation e Ground Handling hanno superato le attese sia sul fronte ricavi che sul lato costi, mentre le attività internazionali mostrano un quadro più sfumato, con risultati migliori in Grecia, Brasile e Lubiana, e più deboli negli Stati Uniti e in Bulgaria. Retail e Real Estate, invece, non centrano pienamente gli obiettivi nella componente strutturale.

Nonostante investimenti più elevati – 328 milioni di euro nel trimestre – il flusso di cassa libero migliora grazie a un capitale circolante più efficiente e a minori oneri finanziari. Il gruppo conferma così le previsioni per l’intero anno, con un free cash flow atteso “vicino al pareggio” e un debito netto stimato tra 8,3 e 8,5 miliardi di euro (Morgan Stanley prevede 8,4 miliardi).

Anche sul piano operativo la tendenza è positiva. La società continua a recuperare efficienza nelle sue attività principali: l’EBITDA margin complessivo sale al 45,5%, dal 40,3% del trimestre precedente. Nel dettaglio, l’EBITDA di Aviation cresce del 19%, arrivando a 162 milioni di euro, mentre Ground Handling raddoppia il proprio margine, salito al 16% dal precedente 7%.

Nel comparto Retail e Real Estate i ricavi avanzano in modo moderato, raggiungendo 145 milioni di euro, con una spesa media per passeggero pari a 3,06 euro, in crescita dell’1% annuo. Tuttavia, secondo gli analisti, l’aumento è attribuibile quasi interamente al segmento Advertising, mentre il comparto Shopping continua a mostrare debolezza. In miglioramento, invece, i ricavi provenienti dai parcheggi, nonostante una base di confronto complessa.

Le attività internazionali restituiscono un quadro eterogeneo: crescono i volumi di traffico in Grecia, Lubiana e Lima, mentre gli scali gestiti negli Stati Uniti e in Bulgaria registrano performance inferiori. Complessivamente, la crescita passeggeri nel gruppo è sostenuta da incrementi leggeri ma diffusi, incluso il +2,6% dell’aeroporto di Francoforte e il +3% dei terminal regionali greci.

L’orario invernale dell’hub di Francoforte mostra un’espansione dell’offerta posti pari a circa +3% su base annua, un ritmo comunque più lento rispetto al +5/6% registrato nelle statistiche di settembre.

Sul fronte azionario, Fraport ha chiuso la seduta del 7 novembre a 71,75 euro, all’interno di un intervallo a 52 settimane compreso tra 47,82 e 78,75 euro. La capitalizzazione si attesta a 6,66 miliardi di euro, mentre il debito netto previsto per fine 2025 è stimato attorno a 9,68 miliardi di euro.

Morgan Stanley mantiene una visione “equal-weight” sul titolo e un target price a 72 euro, definendo la trimestrale “un leggero superamento delle stime accompagnato da un flusso di cassa convincente”.

