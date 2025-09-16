la vetrata di un palazzo con la scritta BNP Paribas
BNP Paribas - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

BNP Paribas ha aggiornato i propri obiettivi strategici, proiettandosi fino al 2028 con un piano che punta a rafforzare la redditività e consolidare la solidità patrimoniale. La principale banca dell’area euro per dimensioni complessive guarda con fiducia alla ripresa della divisione commerciale, sostenuta da un contesto dei tassi più favorevole e da una gestione dei costi sempre più rigorosa.

Il nuovo traguardo fissato dal gruppo è ambizioso: un Return on Tangible Equity (ROTE) al 13% entro il 2028, in crescita rispetto al 10,9% registrato nel 2024 e al 12% già indicato per il 2026. Parallelamente, BNP Paribas prevede che il proprio coefficiente Tier 1 si posizionerà al 12,5% entro la fine del 2027, rafforzando ulteriormente la capacità di resistenza patrimoniale.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Secondo la banca, i ricavi della divisione commerciale stanno già beneficiando dell’attuale scenario di tassi d’interesse, mentre i programmi di efficienza continueranno a coinvolgere tutte le aree operative.

Una strategia che, secondo gli analisti di RBC, dimostra come il gruppo sia ottimista sia sulla performance a breve termine sia sulle prospettive di lungo periodo. Gli esperti sottolineano che la crescita del ROTE dipenderà in larga parte da fattori interni, segnale di una struttura aziendale solida e orientata alla sostenibilità dei risultati.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

BNP Paribas ha inoltre confermato l’obiettivo di utile netto per il 2025 a 12,2 miliardi di euro, pari a circa 14,37 miliardi di dollari, ribadendo la coerenza del percorso già tracciato. Il gruppo ha anche annunciato che presenterà una nuova roadmap strategica all’inizio del 2027, volta a coprire il triennio 2027-2030, per dare continuità al piano di crescita e garantire agli investitori una visione di lungo termine sempre aggiornata.

Con questa mossa, BNP Paribas intende rafforzare la propria posizione tra i leader del settore bancario europeo, puntando su efficienza operativa, solidità patrimoniale e capacità di generare valore sostenibile nel tempo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
5/5 (2322)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
5/5 (2086)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
4.2/5 (1909)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.7/5 (565)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option
4.4/5 (2183)
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
Fineco Fineco
4.4/5 (1198)
- N.1 in Italia
Scopri di più
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.3/5 (282)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
3.7/5 (1778)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
4/5 (512)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
3.8/5 (2413)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.