BNP Paribas ha aggiornato i propri obiettivi strategici, proiettandosi fino al 2028 con un piano che punta a rafforzare la redditività e consolidare la solidità patrimoniale. La principale banca dell’area euro per dimensioni complessive guarda con fiducia alla ripresa della divisione commerciale, sostenuta da un contesto dei tassi più favorevole e da una gestione dei costi sempre più rigorosa.
Il nuovo traguardo fissato dal gruppo è ambizioso: un Return on Tangible Equity (ROTE) al 13% entro il 2028, in crescita rispetto al 10,9% registrato nel 2024 e al 12% già indicato per il 2026. Parallelamente, BNP Paribas prevede che il proprio coefficiente Tier 1 si posizionerà al 12,5% entro la fine del 2027, rafforzando ulteriormente la capacità di resistenza patrimoniale.
Secondo la banca, i ricavi della divisione commerciale stanno già beneficiando dell’attuale scenario di tassi d’interesse, mentre i programmi di efficienza continueranno a coinvolgere tutte le aree operative.
Una strategia che, secondo gli analisti di RBC, dimostra come il gruppo sia ottimista sia sulla performance a breve termine sia sulle prospettive di lungo periodo. Gli esperti sottolineano che la crescita del ROTE dipenderà in larga parte da fattori interni, segnale di una struttura aziendale solida e orientata alla sostenibilità dei risultati.
BNP Paribas ha inoltre confermato l’obiettivo di utile netto per il 2025 a 12,2 miliardi di euro, pari a circa 14,37 miliardi di dollari, ribadendo la coerenza del percorso già tracciato. Il gruppo ha anche annunciato che presenterà una nuova roadmap strategica all’inizio del 2027, volta a coprire il triennio 2027-2030, per dare continuità al piano di crescita e garantire agli investitori una visione di lungo termine sempre aggiornata.
Con questa mossa, BNP Paribas intende rafforzare la propria posizione tra i leader del settore bancario europeo, puntando su efficienza operativa, solidità patrimoniale e capacità di generare valore sostenibile nel tempo.
