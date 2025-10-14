DiscoverIE - BorsaInside.com

Le azioni di discoverIE Group PLC (LON:DSCV) hanno registrato un leggero rialzo dell’1,4% dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre, che hanno confermato la solidità del gruppo e il pieno allineamento con le previsioni del Consiglio di amministrazione. Il produttore britannico, specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni elettroniche personalizzate, ha evidenziato un andamento in costante miglioramento grazie alla ripresa della domanda nei principali segmenti di mercato.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Nel semestre chiuso il 30 settembre 2025, le vendite complessive del gruppo sono cresciute del 3% a tassi di cambio costanti e del 2% in termini effettivi, mentre la crescita organica si è attestata allo 0,5% nel periodo e all’1% nel secondo trimestre, segno di un progressivo rafforzamento del business.

Ancora più incoraggianti i dati sugli ordini, aumentati del 5% a tassi di cambio costanti e dello 0,5% su base organica rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel solo secondo trimestre, gli ordini sono saliti del 13% a CER e dell’8% organicamente, superando il ritmo delle vendite e creando un robusto portafoglio ordini per la seconda metà dell’anno finanziario.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Sul fronte operativo, tre delle quattro divisioni aziendali – Sensing, Connectivity e Magnetics – hanno registrato una crescita organica positiva, mentre la business unit Controls ha risentito di una domanda più debole da parte di alcuni clienti di grandi dimensioni.

In una nota ufficiale, il gruppo ha sottolineato come “le performance operative e finanziarie siano rimaste solide, con trend di crescita in miglioramento e una forte generazione di cassa”. Questo ha permesso di ridurre l’indebitamento netto a 1,3 volte l’EBITDA al 30 settembre 2025, al di sotto dell’obiettivo interno compreso tra 1,5x e 2,0x, ampliando così la capacità del gruppo di finanziare nuove acquisizioni strategiche.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Anche i margini lordi si sono mantenuti su livelli elevati, sostenuti da una gestione efficiente del capitale circolante. Le acquisizioni completate nel periodo hanno inoltre contribuito per circa il 2,5% alla crescita complessiva, confermando l’efficacia della strategia di espansione mista, organica e inorganica.

Con un portafoglio ordini in espansione, margini solidi e una struttura finanziaria snella, discoverIE entra nella seconda parte dell’anno fiscale in posizione di forza, pronta a cogliere nuove opportunità di crescita nei mercati europei e internazionali dell’elettronica su misura.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.3 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 3.6 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.8 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.1 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it