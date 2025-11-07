Hensoldt - BorsaInside.com

Le azioni Hensoldt hanno registrato un deciso rialzo alla Borsa di Francoforte dopo la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2025, che confermano il momento d’oro per il gruppo tedesco specializzato in tecnologie di difesa, sensori e sistemi ottici avanzati.

La società ha annunciato un boom di nuovi ordini, saliti dell’8,7% su base annua a 2,02 miliardi di euro, spinti dalla forte domanda europea per radar, sistemi di sorveglianza e componenti strategici utilizzati nelle piattaforme militari. Questo incremento ha portato il portafoglio ordini complessivo a un nuovo massimo storico di 7,1 miliardi di euro, garantendo una solida visibilità per i ricavi futuri e confermando la centralità di Hensoldt nella nuova corsa agli investimenti nel settore difesa.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

La reazione dei mercati non si è fatta attendere: il titolo è salito del 2,3% nelle prime contrattazioni a Francoforte, segnale di fiducia da parte degli investitori.

Sul fronte dei risultati economici, i ricavi sono cresciuti a 1,54 miliardi di euro, contro gli 1,38 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024. Anche la redditività mostra un miglioramento: l’EBITDA rettificato è aumentato a 211 milioni di euro, dai 187 milioni precedenti, con un margine operativo salito al 13,7%, in lieve ma significativa crescita.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Secondo Ross Law di Morgan Stanley, si tratta di “risultati solidi, con ordini e utili sopra le previsioni di consenso”, aggiungendo che l’attenzione del mercato ora si concentra sul prossimo Capital Markets Day, dove il management dovrà dimostrare continuità nell’esecuzione del piano industriale.

L’azienda ha inoltre alzato la propria guidance per l’anno in corso, segnalando un’accelerazione superiore alle attese. Hensoldt stima ora un rapporto book-to-bill compreso tra 1,6 e 1,9, ben oltre la precedente forchetta di 1,2, a conferma della solidità della pipeline di ordini. I ricavi 2025 dovrebbero attestarsi intorno a 2,5 miliardi di euro, mentre il margine EBITDA rettificato è previsto almeno al 18%, leggermente superiore alla guidance iniziale.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

A livello strategico, il gruppo ha ribadito gli obiettivi di crescita al 2030, puntando su innovazione tecnologica, espansione internazionale e rafforzamento delle capacità di produzione in Europa.

Con la crescente domanda di sistemi difensivi avanzati e una posizione competitiva sempre più solida, Hensoldt si conferma uno dei protagonisti assoluti del comparto europeo della difesa, pronto a beneficiare dei nuovi piani di riarmo e modernizzazione promossi dai governi del continente.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker FP Markets Rating 5 /5 Caratteristiche ✓ 0.0 Spread in pip Opportunità Conto demo gratuito Broker Dukascopy Rating 3.9 /5 Caratteristiche ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Opportunità Apri demo live Broker eToro Rating 4.9 /5 Caratteristiche ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Opportunità Prova demo gratuita Broker IQ Option Rating 5 /5 Caratteristiche ✓ Regulated CySEC License 247/14 Opportunità Conto di pratica Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com