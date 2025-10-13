Tritax Big Box - BorsaInside.com

Le azioni di Tritax Big Box REIT plc (LON: BBOXT) hanno registrato un rialzo del 2,2% nella seduta di lunedì, spinte dall’annuncio di una strategica acquisizione da 1,04 miliardi di sterline. L’operazione, che riguarda un ampio portafoglio logistico di alta qualità ceduto da Blackstone (NYSE: BX), dovrebbe generare un aumento medio a una cifra dell’utile per azione già dal primo anno.

La società britannica, specializzata in immobili destinati alla logistica, ha siglato un accordo per l’acquisto di un portafoglio da 6,5 milioni di piedi quadrati, comprendente 409 unità distribuite su 41 località nel Regno Unito.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il completamento della transazione è fissato per il 22 ottobre 2025. Il finanziamento avverrà tramite una nuova linea di credito da 632 milioni di sterline e 375 milioni in nuove azioni, destinate a sostenere la parte equity dell’operazione.

Con l’ingresso nel capitale, Blackstone deterrà circa l’8,6% delle azioni di Tritax, diventando così uno degli azionisti principali del gruppo. Le azioni verranno emesse a 161 pence, valore che incorpora un premio del 13,5% rispetto al prezzo di chiusura del 10 ottobre (141,9 pence).

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il portafoglio acquisito comprende principalmente asset logistici urbani e grandi magazzini (big box) collocati nelle aree chiave del Regno Unito, con una concentrazione del 36% nel Sud-Est inglese. Attualmente gli immobili generano affitti annui per circa 53 milioni di sterline, ma il potenziale di crescita è elevato: il valore locativo stimato è di circa 67 milioni, pari a un incremento del 28% rispetto ai canoni attuali.

Secondo Tritax, l’operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale: gli asset acquisiti sono moderni, ben posizionati e acquistati a un prezzo inferiore al costo di sostituzione, fattori che offrono importanti opportunità di rivalutazione. L’azienda prevede di realizzare oltre l’80% del potenziale incremento degli affitti entro il 2028, sfruttando renegoziazioni contrattuali e attività di asset management mirate.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

A seguito dell’acquisizione, il valore patrimoniale lordo del gruppo salirà a 7,86 miliardi di sterline, mentre il rapporto loan-to-value (debito su valore degli asset) si attesterà attorno al 35%. Per mantenere una struttura finanziaria solida, Tritax ha inoltre annunciato piani di dismissione per circa 300 milioni di sterline nei prossimi 12-18 mesi, con l’obiettivo di riportare la leva finanziaria verso la fascia inferiore del target compreso tra il 30% e il 35%.

Con questa mossa, Tritax Big Box consolida la sua posizione come leader nel settore immobiliare logistico britannico, rafforzando il proprio portafoglio con asset di qualità elevata e aprendo la strada a una nuova fase di crescita sostenibile.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese 5/5 ● Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ - 0.0 Spread in pip

✓ - Piattaforme di trading avanzate

✓ - Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider 4/5 ● Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ - Leva fino a 1:30

✓ - Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. 5/5 ● Broker regolamentato DEMO 5000$ Recensioni ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili

✓ ✔️ Leva fino a 30: 1

✓ ✔️ Fai trading 7 giorni su 7 74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore. 5/5 ● Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ - Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ - Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore 5/5 ● Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ - Regulated CySEC License 247/14

✓ - Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ - Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore 5/5 ● Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ - N.1 in Italia

✓ - Regime Fiscale Amministrato

✓ - Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it