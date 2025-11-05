Unity - BorsaInside.com

Unity Software torna al centro dei riflettori di Wall Street con una performance che ha stupito analisti e investitori. Nelle contrattazioni pre-market di mercoledì il titolo ha messo a segno un balzo di oltre l’8%, spinto da risultati trimestrali migliori del previsto e da prospettive future considerate molto solide.

Nel terzo trimestre, la società che sviluppa una delle piattaforme più utilizzate al mondo per la creazione di videogiochi e contenuti 3D interattivi ha registrato un utile per azione di 20 centesimi di dollaro, ribaltando le attese degli analisti che si aspettavano una perdita di 23 centesimi. Una sorpresa positiva che conferma la fase di rilancio del gruppo.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Sul fronte dei ricavi, Unity ha totalizzato 471 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 447 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente e ben oltre il consensus di 453 milioni. A trainare il trimestre sono stati sia i servizi dedicati agli sviluppatori sia le soluzioni orientate alla crescita e monetizzazione dei giochi.

Nello specifico:

Le entrate della divisione Create Solutions sono salite a 152 milioni di dollari dai 147 milioni del 2023.

sono salite a 152 milioni di dollari dai 147 milioni del 2023. Il segmento Grow Solutions ha invece toccato 318 milioni, contro i 299 milioni dello scorso anno.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

La redditività migliora in modo significativo: l’EBITDA rettificato è stato pari a 109 milioni di dollari, equivalente a un margine del 23%. Nel comunicato ufficiale, l’azienda ha attribuito la spinta ai risultati di Unity Vector AI e alla solidità della piattaforma Create, sottolineando come entrambi i comparti continuino a generare valore sopra le aspettative.

Lo sguardo al futuro resta ottimistico. Per il quarto trimestre, Unity stima ricavi compresi tra 480 e 490 milioni di dollari, superiori alle previsioni di mercato fissate a 475 milioni. Attesi segnali di crescita sequenziale nel business Grow e un incremento a singola cifra nella divisione Create, al netto delle attività considerate non strategiche.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Con un trimestre così e una guidance al rialzo, Unity manda un messaggio chiaro al mercato: l’innovazione nel gaming e nelle tecnologie immersive continua a essere un driver fondamentale, e la società sembra intenzionata a riprendersi un ruolo di primo piano dopo un periodo complesso.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker FP Markets Rating 4.7 /5 Caratteristiche ✓ 0.0 Spread in pip Opportunità Conto demo gratuito Broker Dukascopy Rating 3.5 /5 Caratteristiche ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Opportunità Apri demo live Broker eToro Rating 4.9 /5 Caratteristiche ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Opportunità Prova demo gratuita Broker IQ Option Rating 4.8 /5 Caratteristiche ✓ Regulated CySEC License 247/14 Opportunità Conto di pratica Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com