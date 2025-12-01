Richemont - BorsaInside.com

Il settore del lusso torna sotto i riflettori degli investitori, e questa volta è Deutsche Bank a dare una spinta significativa alle azioni Compagnie Financière Richemont SA, promuovendole da Hold a Buy. L’istituto tedesco ha inoltre alzato il target price da 180 a 195 franchi svizzeri, evidenziando una fiducia crescente nelle prospettive del gruppo, trainate da performance commerciali migliori del previsto e da un posizionamento competitivo rafforzato.

L’aggiornamento è contenuto nel nuovo Luxury Outlook 2026, un report che analizza in profondità l’evoluzione del mercato del lusso nei prossimi 24 mesi. Secondo Deutsche Bank, il 2026 potrebbe segnare l’inizio di una fase di crescita convergente, con una riduzione del divario tra le aziende più performanti e quelle in difficoltà: ci si attende uno scarto di appena 5 punti percentuali, un dato molto più equilibrato rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da forti disallineamenti.

Le altre mosse di Deutsche Bank sui big del lusso

Nel nuovo quadro valutativo, Deutsche Bank ha confermato diverse posizioni rilevanti sui principali marchi globali:

• Hermès mantiene il rating Buy, anche se il target price passa leggermente da 2420 a 2400 euro, riflettendo una prudenza moderata su margini e volumi.

• LVMH resta saldamente Buy, con una revisione al rialzo del target price fino a 715 euro, dai precedenti 635, grazie alle sue solide fondamenta, alla diversificazione del portafoglio e alla resilienza della domanda nei segmenti moda, beauty e spirits.

• Burberry e LVMH vengono confermate come azioni “Most Preferred”, ovvero tra le migliori da detenere in portafoglio.

• Richemont entra ufficialmente tra i titoli più raccomandati per il 2026, sulla base di un’accelerazione delle vendite superiore alle attese e di una capacità crescente di intercettare consumatori di alta fascia in Asia, Medio Oriente e Stati Uniti.

• Kering e Moncler vengono invece inserite tra le “Least Preferred”, a causa di aspettative elevate e maggior rischio di mancato allineamento ai target di utile e margine previsti per il 2026.

Le prospettive per il mercato del lusso nel 2026

Secondo Deutsche Bank, il prossimo biennio potrebbe inaugurare una nuova fase di crescita sostenibile, grazie a una domanda sempre più polarizzata verso prodotti premium e iconici, alla forza del retail diretto e agli investimenti strategici nel digitale e nell’esperienza del cliente.

Tuttavia, la banca invita a mantenere un approccio realistico: anche se il settore è ben posizionato per una crescita accelerata, non si prevede un ritorno ai ritmi esplosivi registrati prima della pandemia. A trainare i risultati saranno soprattutto:

aumento degli acquisti da parte dell’alta fascia demografica, meno sensibile alle oscillazioni macroeconomiche

consolidamento del mercato cinese, con una crescita più stabile e meno volatile

rafforzamento dell’e-commerce luxury e dell’omnicanalità

espansione nei mercati emergenti e nelle città strategiche come Dubai, Singapore, Miami e Shanghai.

Perché Richemont convince gli analisti

Il miglioramento del giudizio su Richemont deriva da diversi fattori strategici:

forte brand equity nel segmento orologi, gioielleria e pelletteria

nel segmento orologi, gioielleria e pelletteria performance superiori alle attese nelle vendite globali

accelerazione del retail diretto e maggiore marginalità rispetto alla distribuzione wholesale

crescita premium spinta da Maisons come Cartier, Van Cleef & Arpels e Montblanc

elevata solidità finanziaria, con potenziale per future acquisizioni o buyback

