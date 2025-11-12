BMW - BorsaInside.com

Jefferies ha rivisto al rialzo il target price di BMW, portandolo da 85 a 88 euro per azione, grazie alle ottime prime impressioni della Neue Klasse iX3, il nuovo SUV elettrico che sta già attirando grande attenzione in Europa e negli Stati Uniti. Il rating sul titolo resta “Hold”, ma la banca d’affari sottolinea un miglioramento della visibilità sugli utili del gruppo fino al 2026.

Secondo il team di analisti guidato da Philippe Houchois, la Neue Klasse iX3 “ha rispettato pienamente le aspettative”, distinguendosi per prestazioni di guida, qualità costruttiva e tecnologia software. Jefferies evidenzia come le prime unità mostrate abbiano già generato un flusso consistente di ordini, con prezzi europei allineati al modello X3 tradizionale.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il report sottolinea inoltre che la domanda iniziale è forte, sia da parte dei concessionari sia dei clienti finali, e che non si registrano ritardi nei lanci americani, nonostante la volatilità del mercato. Gli analisti definiscono la iX3 “uno dei veicoli più equilibrati della categoria”, grazie al rapporto ottimale tra efficienza energetica, velocità di ricarica e capacità di ricarica bidirezionale, un elemento sempre più richiesto nel segmento EV premium.

Jefferies nota anche che BMW può ridurre sensibilmente i costi di produzione in Cina, sfruttando una catena di approvvigionamento locale più efficiente per i componenti elettrici. Questa strategia, combinata con un mix di vendite più favorevole negli Stati Uniti e con l’allentamento dei dazi commerciali, potrebbe sostenere ulteriormente i margini nei prossimi anni.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Dopo i solidi risultati del terzo trimestre, la banca d’affari ha apportato lievi modifiche alle stime per il 2025, alzando il margine automobilistico al 5,5% (+30 punti base) e l’utile per azione (EPS) dell’1,5%, a 11 euro. Le previsioni per il 2026 sono invece “più ottimistiche”, grazie ai benefici attesi dal nuovo mix produttivo americano, alla riduzione dei costi doganali e alla prospettiva di zero tariffe UE, che potrebbero generare un vantaggio di 350-400 milioni di euro.

Gli analisti stimano che i primi effetti positivi saranno visibili già dal secondo trimestre del 2026, con la piena entrata in produzione della piattaforma Neue Klasse. Inoltre, la possibile inclusione dei motori BMW tra le esenzioni tariffarie USA potrebbe ridurre ulteriormente i costi, con un risparmio stimato tra 400 e 450 milioni di dollari.

“BMW appare meglio posizionata dei principali concorrenti per affrontare le sfide del 2025, dalle normative sulle emissioni alle tensioni commerciali internazionali”, conclude la nota di Jefferies.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com