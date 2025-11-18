Investire nell'IA - BorsaInside.com

ABB ha aggiornato le proprie strategie industriali e finanziarie, alzando l’asticella sulla redditività futura. Il gruppo svizzero, specializzato in automazione, ingegneria e soluzioni energetiche, mira ora a raggiungere un margine operativo EBITA compreso tra il 18% e il 22%, migliorando significativamente rispetto al precedente range del 16-19%. Si tratta di un obiettivo ambizioso, che riflette una maggiore efficienza operativa e un focus su settori ad alto valore tecnologico.

Sul fronte delle previsioni di vendita, l’azienda conferma il target già annunciato: la crescita annua dei ricavi, a parità di perimetro, dovrebbe mantenersi tra il 5% e il 7%, con un contributo aggiuntivo derivante dalle acquisizioni stimato tra l’1% e il 2% ogni anno.

L’orientamento strategico resta quindi focalizzato sull’espansione graduale attraverso operazioni mirate di piccole e medie dimensioni, mentre eventuali acquisizioni più consistenti andrebbero ad ampliare ulteriormente questa forbice di crescita.

Nonostante il miglioramento dei margini attesi, la reazione dei mercati finanziari è stata negativa: nelle prime ore di negoziazione alla Borsa di Zurigo, il titolo ABB ha perso circa il 4%, segnale che gli investitori attendono risultati concreti prima di premiare questa nuova traiettoria.

A influire sulla percezione del mercato c’è anche una mossa strategica significativa: ABB ha ceduto la sua intera divisione robotica a SoftBank Group per 5,4 miliardi di dollari. L’accordo rafforza il progetto del colosso giapponese di creare una piattaforma avanzata dove robotica e intelligenza artificiale convergono, consolidando la visione del fondatore Masayoshi Son, intenzionato a posizionare SoftBank come protagonista assoluto nella rivoluzione dell’IA.

Per ABB, la vendita rappresenta un cambio netto di strategia. Invece di procedere con lo spin-off e la quotazione autonoma della divisione di automazione, come inizialmente previsto, il gruppo ha scelto di concentrarsi sui segmenti più redditizi della propria offerta, puntando su tecnologie industriali, elettrificazione e software per la gestione intelligente dell’energia.

