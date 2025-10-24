Schindler - BorsaInside.com

Il gruppo svizzero Schindler, leader mondiale nel settore degli ascensori e delle scale mobili, ha rivisto al rialzo le proprie previsioni sul margine EBIT 2025, dopo aver registrato risultati operativi superiori alle attese nei primi nove mesi dell’anno. La crescita è stata sostenuta in particolare dalle divisioni Modernizzazione e Servizi, che hanno compensato la contrazione delle Nuove Installazioni penalizzate da una domanda più debole in Cina e dagli effetti sfavorevoli dei cambi valutari.

Nei primi nove mesi del 2025, gli ordini in entrata hanno raggiunto 8,52 miliardi di franchi svizzeri (CHF), con un leggero incremento dello 0,1% su base annua e una crescita più marcata del 3,8% a valute costanti.

I Ricavi si sono attestati a 8,16 miliardi di CHF, in calo del 2,7% rispetto agli 8,38 miliardi di CHF del 2024, ma con un +0,8% in valuta locale. I tassi di cambio hanno avuto un impatto negativo rilevante, erodendo circa 314 milioni di CHF sugli ordini e 294 milioni di CHF sui ricavi complessivi.

Il miglioramento dell’efficienza operativa e la strategia di ottimizzazione dei prezzi hanno consentito al gruppo di aumentare l’utile operativo (EBIT) a 1,02 miliardi di CHF, rispetto ai 945 milioni dell’anno precedente. Il margine EBIT è salito all’12,5% dall’11,3%, mentre il margine EBIT rettificato ha toccato il 13,2%, segno di un modello industriale più agile e redditizio.

Anche l’utile netto ha registrato un incremento, passando da 748 a 796 milioni di CHF, con un margine netto del 9,8%, mentre l’utile per azione (EPS) è salito a 7,04 CHF da 6,48 CHF. Il flusso di cassa operativo ha mostrato un ulteriore miglioramento, raggiungendo 967 milioni di CHF, pari a un aumento del 3,6% su base annua.

L’amministratore delegato Paolo Compagna ha commentato i risultati sottolineando come l’azienda stia “proseguendo con successo nell’esecuzione della propria agenda strategica”, grazie all’introduzione di soluzioni di modernizzazione standardizzate che stanno favorendo la crescita e la competitività globale del gruppo.

Alla luce di questi risultati, Schindler ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l’intero anno, stimando ora un margine EBIT dichiarato intorno al 12,5%, contro il 12% previsto in precedenza. Rimane invariata la prospettiva di una crescita dei ricavi a bassa cifra singola in valute locali, mentre l’obiettivo a medio termine è confermato: raggiungere un margine EBIT del 13%.

Nel terzo trimestre 2025, gli ordini in entrata si sono attestati a 2,64 miliardi di CHF, in lieve calo del 3,3% rispetto ai 2,73 miliardi del 2024, ma in aumento dello 0,7% a valute costanti. I ricavi trimestrali sono diminuiti del 4,3% a 2,67 miliardi di CHF, un calo limitato allo 0,5% in valuta locale. L’utile operativo trimestrale è invece cresciuto a 347 milioni di CHF dai 327 milioni del periodo precedente, con un margine EBIT in aumento al 13,0% dall’11,7%, e un margine rettificato al 13,9% contro il 12,6% dello scorso anno.

Al 30 settembre 2025, il portafoglio ordini del gruppo ammontava a 7,99 miliardi di CHF, in flessione del 3,1% rispetto agli 8,26 miliardi del 2024, ma in crescita dell’1,5% in valute locali, segnale di una domanda resiliente nei principali mercati internazionali.

Grazie a una gestione attenta dei costi e a un piano di innovazione industriale mirato alla sostenibilità e alla digitalizzazione, Schindler Group consolida così la propria posizione tra i leader globali del settore e guarda al futuro con fiducia, puntando a una redditività strutturalmente più alta nel 2025 e negli anni successivi.

