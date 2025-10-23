Schroders - BorsaInside.com

Le azioni Schroders Plc hanno registrato un calo di oltre il 2% nella seduta di giovedì, in seguito alla pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025. Il colosso britannico della gestione patrimoniale ha comunicato afflussi netti per 2,2 miliardi di sterline, un dato inferiore alle previsioni degli analisti, a causa di una debole performance nel comparto del wealth management, che ha compensato i benefici derivanti dai movimenti di mercato e valutari.

Nonostante ciò, gli asset in gestione (AUM) hanno registrato una crescita del 5%, raggiungendo 817 miliardi di sterline, oltre le stime di consenso di 802 miliardi elaborate da Visible Alpha.

Secondo Jefferies, il risultato è stato trainato da movimenti positivi di mercato e di cambio per 39 miliardi di sterline, di cui 8,4 miliardi legati all’apprezzamento del dollaro statunitense. Gli analisti hanno definito i dati “misti”, sottolineando come il progresso degli AUM sia stato bilanciato da flussi netti più deboli del previsto.

La composizione dei flussi netti e dei segmenti operativi

Gli afflussi netti nella gestione patrimoniale sono stati pari a 4,4 miliardi di sterline, superando il consenso di 1,9 miliardi, grazie alla robusta crescita nelle Core Solutions (+6,7 miliardi) e ai risultati positivi nel reddito fisso (+0,1 miliardi). Tuttavia, il segmento azionario ha registrato deflussi per 3 miliardi di sterline, concentrati soprattutto nei mercati asiatici, mentre il comparto multi-asset ha perso ulteriori 0,3 miliardi.

Nel wealth management, gli afflussi netti si sono fermati a 0,5 miliardi di sterline, ben al di sotto delle stime di 1,7 miliardi. Jefferies attribuisce la debolezza ai prelievi dalle riserve di beneficenza di Cazenove, nonostante la solidità del segmento High Net Worth (HNW). Anche la linea Benchmark ha registrato un piccolo deflusso di 0,2 miliardi, dovuto al cambio di fornitore MPS da parte di una società di consulenza.

Le joint venture hanno invece evidenziato un risultato negativo, con deflussi per 2,7 miliardi di sterline, contro attese di afflussi per 0,1 miliardi.

Dettaglio degli asset in gestione

Nel dettaglio, gli asset del comparto gestione patrimoniale ammontano a 574 miliardi di sterline, sopra le stime di 561 miliardi, con 72 miliardi allocati in asset privati e alternativi e 502 miliardi nei mercati pubblici.

Il segmento wealth management raggiunge 136 miliardi di sterline, leggermente sopra il consenso di 134 miliardi, di cui 99 miliardi riferiti a patrimoni gestiti e 37 miliardi al segmento Benchmark.

Le joint venture totalizzano invece 107 miliardi di sterline, in lieve calo rispetto alla stima di 109 miliardi.

Le prospettive per il quarto trimestre e la valutazione di mercato

Jefferies ritiene che Schroders dovrà affrontare un “quarto trimestre impegnativo” per poter raggiungere gli obiettivi annuali nel wealth management, sottolineando la necessità di flussi più consistenti nei prossimi mesi. Il broker mantiene una raccomandazione Hold sul titolo, con target price di 390 pence, circa il 3% sopra la chiusura precedente di 379 pence.

Nell’ultimo anno, le azioni Schroders hanno oscillato tra 429 e 283 pence, con una capitalizzazione di mercato pari a 6,1 miliardi di sterline (8,2 miliardi di dollari) al 22 ottobre. Jefferies basa la propria valutazione su un multiplo P/E di 10x applicato all’EPS 2025, al netto del capitale in eccesso e di 250 milioni di sterline di note Tier 2.

Tra i principali fattori di rischio, gli analisti citano il possibile indebolimento dei mercati, flussi netti inferiori alle attese e un mix di business sfavorevole, elementi che potrebbero esercitare pressione sui margini commissionali nel breve termine.

