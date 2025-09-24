il tabellone con l'andamento dei titoli di Borsa
Azelis e IMCD
Le azioni Azelis e IMCD hanno registrato un calo in Borsa, rispettivamente del 3% e del 2%, dopo che Barclays ha rivisto le proprie previsioni sugli utili 2025. La banca d’investimento ha tagliato le stime relative all’EBITA (utile prima di interessi, imposte e ammortamenti) per entrambe le società, in attesa della pubblicazione dei conti del terzo trimestre.

Secondo Barclays, l’EBITA di Azelis nel terzo trimestre 2025 dovrebbe attestarsi a 101 milioni di euro, un valore più basso del 6% rispetto al consenso Bloomberg e con una stima annuale ridotta del 3%. Per IMCD, invece, le previsioni per il trimestre indicano 126 milioni di euro, sostanzialmente in linea con le attese del mercato, con l’intero anno che dovrebbe confermare le aspettative degli analisti.

La revisione al ribasso è stata motivata dall’assenza di segnali di miglioramento rispetto al trimestre precedente, dalle incertezze macroeconomiche globali e dal tono prudente espresso da diversi produttori chimici.

Andamento previsto per Azelis e IMCD

Per Azelis, Barclays stima un calo dell’utile lordo organico del 3,6% e una flessione dell’EBITA del 9,2% nel terzo trimestre, in peggioramento rispetto ai -3% e -9,5% registrati nel secondo trimestre.
Per IMCD, invece, le attese sono leggermente migliori: utile lordo organico previsto in lieve crescita dello 0,2%, ma con un calo dell’EBITA del 7,5%, in peggioramento rispetto al -5,7% del trimestre precedente.

Focus regionale e prospettive di settore

A livello geografico, Barclays prevede che la regione Asia-Pacifico continuerà a soffrire, con la Cina in particolare frenata da un’eccessiva capacità produttiva e dalla pressione al ribasso sui prezzi.
Nelle Americhe, i margini potrebbero risentire della performance più debole delle Scienze della Vita rispetto alla Chimica Industriale, oltre che di confronti sfavorevoli con il trimestre precedente.
Nell’area EMEA, infine, ci si attende un terzo trimestre più debole del secondo, sempre a causa di comparazioni complesse.

Le preferenze di Barclays nel comparto chimico

Nonostante le difficoltà del settore, Barclays ha evidenziato una maggiore fiducia nei comparti Ingredienti, Distribuzione e Gas Industriali, indicando tra i titoli preferiti DSM Firmenich, Novonesis, Air Liquide e IMCD, mantenendo invece un giudizio di sottopeso su Solvay.

