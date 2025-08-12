Novartis - BorsaInside.com

Le azioni Novartis hanno registrato un lieve rialzo, pari allo 0,5% nelle contrattazioni europee, in seguito all’annuncio di risultati clinici incoraggianti sul farmaco sperimentale ianalumab. L’anticorpo, somministrato in combinazione con eltrombopag, ha raggiunto l’endpoint primario nello studio di Fase 3 VAYHIT2 su pazienti affetti da trombocitopenia immune primaria (ITP).

Secondo quanto riferito dalla casa farmaceutica svizzera, il trattamento ha prolungato in modo significativo il tempo al fallimento terapeutico, garantendo per un periodo più esteso livelli piastrinici sicuri sia durante che dopo la terapia. Lo studio ha coinvolto pazienti che avevano già ricevuto corticosteroidi, evidenziando anche un prolungamento della conta piastrinica sicura oltre la durata del trattamento.

L’ITP è una malattia autoimmune rara in cui il sistema immunitario attacca e distrugge le piastrine, cellule fondamentali per la coagulazione. Oltre all’obiettivo principale, è stato raggiunto anche un endpoint secondario di rilievo, con un numero nettamente superiore di pazienti che hanno mantenuto un miglioramento sostenuto della conta piastrinica.

Novartis presenterà i dati in un congresso medico internazionale e li includerà nelle richieste regolatorie previste per il 2027. Il professor Adam Cuker dell’Università della Pennsylvania ha sottolineato che, sebbene le terapie attuali siano generalmente efficaci nell’aumentare le piastrine, molti pazienti necessitano di trattamenti a vita, con un impatto significativo sulla qualità di vita. I risultati di VAYHIT2 indicano che ianalumab potrebbe garantire controlli prolungati della malattia e ridurre la necessità di cure continuative.

Il potenziale di ianalumab non si limita all’ITP. Il farmaco è in fase di sperimentazione per diverse malattie autoimmuni e ha recentemente centrato gli endpoint primari anche in due studi di Fase 3 sulla sindrome di Sjögren. Per questa patologia, ianalumab ha ottenuto lo status di fast track dalla FDA statunitense, e Novartis punta a richiederne l’approvazione a livello globale. Se autorizzato, potrebbe diventare la prima terapia mirata per i pazienti con questa sindrome.

Gli analisti di Jefferies hanno accolto con interesse i risultati, pur precisando che saranno necessari ulteriori dettagli per valutare appieno l’efficacia del trattamento.

