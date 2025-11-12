FDM - BorsaInside.com

Deutsche Bank Research ha rivisto le proprie raccomandazioni nel settore finanziario britannico, adottando una posizione più prudente su Ashmore Group e decisamente più ottimista su FDM Group Holdings. La banca tedesca ha infatti declassato Ashmore da “mantenere” a “vendere”, riducendo il prezzo obiettivo da 140 a 130 pence, mentre ha promosso FDM da “mantenere” a “comprare”, alzando il target price da 145 a 180 pence, ben al di sopra dell’ultima chiusura di 139 pence.

Secondo David McCann, analista di Deutsche Bank Research, il mercato starebbe sopravvalutando le prospettive di ripresa dei flussi in entrata di Ashmore, società specializzata nella gestione di fondi dei mercati emergenti. Gli investitori sembrano credere in un ritorno rapido agli afflussi netti, ma per Deutsche Bank queste attese sono eccessivamente ottimistiche.

Il consenso degli analisti prevede afflussi netti per 0,8 miliardi di dollari nel 2026 (circa il 2% degli asset gestiti) e una crescita fino a 3 miliardi di dollari nel 2027 (6% degli AuM). Tuttavia, Deutsche Bank ipotizza un quadro ben diverso, stimando deflussi per 0,5 miliardi di dollari in entrambi gli anni fiscali, pari a una riduzione dell’1% delle masse gestite.

Anche nello scenario più favorevole ipotizzato dal mercato, con flussi positivi fino a 4,8 miliardi di dollari nel 2027, il titolo Ashmore continuerebbe a mostrare valutazioni elevate rispetto ai principali concorrenti. La società è infatti scambiata a un multiplo prezzo/utili di 20-21 volte per l’esercizio 2027, contro una media di 10-12 volte per le altre società di asset management tradizionali. Un divario che, secondo Deutsche Bank, non trova giustificazione viste le prospettive di crescita ancora fragili e la volatilità del settore emergente.

All’opposto, l’istituto tedesco ha espresso fiducia nelle potenzialità di FDM Group, realtà attiva nella formazione e consulenza IT. L’analista Tintin Stormont ha evidenziato che, nonostante le incertezze macroeconomiche e geopolitiche che frenano la fiducia dei clienti, i livelli di attività stanno migliorando in mercati chiave come Regno Unito, Nord America e Australia.

La società ha inoltre rafforzato il programma di formazione, con 2.003 consulenti attualmente in servizio presso i clienti, un dato superiore alle previsioni interne della stessa Deutsche Bank.

Il gruppo mantiene un bilancio solido, con 40 milioni di sterline di liquidità netta e nessun debito, confermando così una posizione finanziaria stabile. Inoltre, FDM distribuirà un dividendo intermedio di 6 pence per azione, in pagamento il 14 novembre, a testimonianza della solidità dei risultati e della fiducia nel futuro.

Con queste mosse, Deutsche Bank mette in evidenza due visioni contrapposte del mercato: Ashmore vista come sopravvalutata e vulnerabile, mentre FDM viene considerata un’opportunità di crescita sostenibile in un contesto in graduale ripresa.

