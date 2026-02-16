Schroders - BorsaInside.com

Il titolo Schroders Plc si trova in una fase cruciale dopo la proposta di acquisizione avanzata da Nuveen, un’operazione che ha profondamente modificato le prospettive di crescita del gestore patrimoniale britannico. In questo contesto, RBC Capital Markets ha deciso di rivedere la propria raccomandazione, abbassando il rating da “outperform” a “sector perform”, segnalando che il potenziale di ulteriore apprezzamento delle azioni appare ormai limitato.

La revisione riflette un cambiamento strutturale nel profilo rischio-rendimento del titolo, ora fortemente influenzato dal valore implicito dell’offerta e dalla probabilità concreta che l’operazione venga completata.

Il prezzo delle azioni si avvicina al valore dell’offerta Nuveen

Uno dei fattori principali alla base del downgrade è la convergenza tra il prezzo di mercato di Schroders e il valore proposto da Nuveen. L’offerta, pari a 612 pence per azione, ha spinto le quotazioni vicino a questo livello, riducendo significativamente il margine di ulteriore crescita.

RBC ha aggiornato il proprio target price a 610 pence, praticamente in linea con il valore dell’operazione, riconoscendo che il mercato ha già incorporato gran parte del potenziale upside derivante dall’acquisizione.

Questo significa che:

• Il titolo è già valutato in modo coerente con l’offerta

• Le opportunità di guadagno aggiuntive risultano limitate

• Il mercato sta prezzando un’elevata probabilità di successo dell’operazione

In altre parole, il principale catalizzatore rialzista è già stato assorbito dalle quotazioni attuali.

Un premio significativo rispetto alle valutazioni storiche

La proposta di acquisizione da 9,9 miliardi di sterline rappresenta un premio particolarmente rilevante rispetto ai livelli precedenti del titolo. In dettaglio, l’offerta incorpora:

• Un premio del 34% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura prima dell’annuncio

• Una valutazione pari a 16,3 volte gli utili previsti per il 2026

• Un premio del 21% rispetto al rapporto prezzo/utili medio degli ultimi sette anni, pari a 13,5 volte

Questi numeri evidenziano come Nuveen abbia offerto una valutazione generosa per assicurarsi il controllo di Schroders, rendendo meno probabile un ulteriore rialzo significativo senza una nuova offerta concorrente.

Il supporto degli azionisti chiave rafforza la probabilità di successo

Un elemento decisivo per il mercato è stato il sostegno formale all’operazione da parte degli azionisti principali. Il consiglio di amministrazione di Schroders ha già espresso parere favorevole, mentre la famiglia Schroders e i dirigenti della società hanno sottoscritto impegni irrevocabili che coprono circa il 42% del capitale sociale.

Secondo RBC, questo livello di adesione aumenta sensibilmente le probabilità che l’acquisizione venga completata con successo, riducendo l’incertezza per gli investitori ma allo stesso tempo limitando lo spazio per sorprese positive sul prezzo.

Previsioni finanziarie in miglioramento, ma insufficienti per sostenere ulteriori rialzi

Nonostante la revisione negativa del rating, RBC ha leggermente migliorato le proprie stime sui risultati futuri della società. Le nuove previsioni includono:

• Un incremento dell’1% delle stime sui ricavi per il 2026 e il 2027

• Un aumento del 4% dell’utile per azione diluito rettificato previsto per il 2026

• Una revisione dell’EPS atteso a 37,55 pence, rispetto ai precedenti 36,12 pence

Sono state inoltre aggiornate le aspettative sui costi operativi, in linea con le indicazioni del management sul rapporto tra costi e ricavi.

Tuttavia, RBC sottolinea che questi miglioramenti non sono sufficienti a modificare il quadro complessivo, dominato dalla dinamica dell’acquisizione in corso.

I possibili scenari per il titolo Schroders

L’analisi prospettica di RBC individua tre scenari principali per l’andamento delle azioni Schroders, sulla base dell’evoluzione dell’operazione.

Scenario base: completamento dell’acquisizione

Il prezzo rimane vicino ai livelli attuali, in linea con l’offerta Nuveen. Questo è considerato lo scenario più probabile.

Scenario ribassista: fallimento dell’operazione

In caso di mancata acquisizione, il titolo potrebbe scendere fino a circa 515 pence, riflettendo una valutazione basata su modelli di flusso di cassa scontato, con un costo del capitale del 14% e una crescita di lungo periodo dell’1%.

Scenario rialzista: possibile controfferta

Il caso più positivo prevede una nuova proposta con un premio aggiuntivo del 10%, che potrebbe portare il titolo a circa 670 pence. Tuttavia, RBC precisa che al momento non esistono segnali concreti di offerte alternative.

I principali rischi da monitorare per gli investitori

Sebbene l’offerta di Nuveen rappresenti un importante fattore di supporto per il titolo, esistono alcuni rischi che potrebbero influenzare negativamente il valore delle azioni, in particolare se l’operazione non dovesse essere completata.

Tra i fattori critici evidenziati dagli analisti:

• Possibile fallimento dell’acquisizione

• Performance inferiori alle attese dei fondi gestiti

• Riduzione dei flussi di investimento

• Eventuali correzioni significative dei mercati azionari globali

Questi elementi potrebbero avere un impatto diretto sulla redditività e sulla valutazione complessiva della società.

Perché il downgrade di RBC cambia la percezione del titolo

Il passaggio a “sector perform” non rappresenta una bocciatura del modello di business di Schroders, ma riflette una realtà di mercato in cui gran parte del valore potenziale è già stato sbloccato dall’offerta di acquisizione.

Con il titolo ormai vicino al prezzo proposto e con un’elevata probabilità di completamento dell’operazione, il profilo di investimento si è trasformato: da opportunità di crescita a posizione più equilibrata, con margini limitati per ulteriori guadagni nel breve periodo.

Per gli investitori, il focus si sposta ora sull’evoluzione dell’acquisizione e sulla possibilità, al momento remota, di eventuali offerte concorrenti che potrebbero riaccendere il potenziale rialzista del titolo.

