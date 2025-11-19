Severn Trent - BorsaInside.com

Severn Trent ha pubblicato i risultati del primo semestre dell’esercizio in corso, evidenziando una crescita significativa degli utili operativi e un’accelerazione degli investimenti infrastrutturali senza precedenti. Nonostante i numeri in forte miglioramento, in apertura alla Borsa di Londra il titolo ha registrato una flessione dell’1,2%, complice soprattutto l’annuncio della futura uscita dell’attuale amministratrice delegata.

La società ha chiuso i primi sei mesi fino al 30 settembre con un utile operativo (EBIT) di 466,2 milioni di sterline, in aumento del 56,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi hanno raggiunto 1,44 miliardi di sterline, segnando un incremento del 18%, grazie principalmente a maggiori entrate regolamentate e a una gestione più efficiente dei costi finanziari. L’azienda ha inoltre intensificato il piano di investimenti, portando la spesa a 769 milioni di sterline, +15,5% su base annua, con l’obiettivo di modernizzare le infrastrutture e migliorare le performance qualitative del servizio idrico.

Severn Trent ha dichiarato che la sua base patrimoniale regolamentata (Regulated Asset Base) dovrebbe salire del 13% entro fine anno, raggiungendo un valore stimato di 15,4 miliardi di sterline. Questo ritmo di crescita rappresenta il punto di partenza per quello che l’azienda definisce un quinquennio caratterizzato da un’espansione senza precedenti, sostenuto dal più ambizioso piano di investimenti nella storia della società.

Liv Garfield, alla guida di Severn Trent da oltre un decennio, ha sottolineato come l’anticipazione di parte degli investimenti stia già generando benefici tangibili: miglioramento degli standard di servizio, avanzamento degli obiettivi ambientali e maggiori riconoscimenti legati agli incentivi regolamentati.

In particolare, la società ha rivisto al rialzo la previsione sui premi legati all’Outcome Delivery Incentive (ODI), portandola ad almeno 40 milioni di sterline per l’esercizio 2026, rispetto ai 25 milioni indicati in precedenza. Confermato un rendimento regolamentato di circa il 13% per l’anno corrente, mentre l’obiettivo a medio termine è quello di raddoppiare l’utile per azione rettificato entro il 2028 e portare la base patrimoniale regolamentata a 21,9 miliardi di sterline entro la fine dell’AMP8 (2025-2030).

La società prevede inoltre di raggiungere circa il 90% degli obiettivi ODI fissati per quest’anno, con forti progressi nella riduzione degli sversamenti di emergenza e nella diminuzione delle perdite idriche. Il rafforzamento delle infrastrutture e l’adozione di tecnologie più efficienti rappresentano, secondo il management, i principali driver di crescita sostenibile nei prossimi anni.

Contestualmente ai risultati finanziari, Severn Trent ha annunciato anche un cambiamento al vertice: Liv Garfield lascerà il ruolo di CEO alla fine del 2025. Dal 1° gennaio 2026 subentrerà James Jesic, attuale direttore dei servizi di capitale e commerciali, figura considerata internamente come principale artefice della trasformazione operativa degli ultimi anni.

Gli analisti hanno accolto positivamente gli aggiornamenti sulle performance e sulle prospettive. Ahmed Farma, di Jefferies, ha definito gli indicatori ODI “nettamente migliori del previsto”, sottolineando che l’aumento da 25 a 40 milioni di sterline potrebbe generare un rialzo superiore al 5% sulle stime di utile ante imposte del consenso. Tuttavia, ha osservato come l’attenzione degli investitori, almeno nel breve periodo, sia concentrata sul cambio di leadership, considerato rilevante in virtù del lungo mandato e dell’autorevolezza di Garfield all’interno del settore.

Alexander Wheeler, analista di RBC Capital Markets, ha descritto il semestre come “un avvio estremamente solido per l’AMP8”, evidenziando il miglioramento delle proiezioni sugli incentivi e la crescente efficienza operativa come segnali chiari della solidità del modello di business. Tuttavia, ha ammonito che l’annuncio dell’uscita di Garfield potrebbe comportare un temporaneo impatto negativo sulle azioni, pur definendo Jesic “una scelta credibile e strategica per garantire continuità nella crescita futura.”

