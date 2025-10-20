Marks & Spencer - BorsaInside.com

Il colosso finanziario RBC Capital Markets ha rivisto al ribasso il giudizio su Marks & Spencer Group PLC, passando da outperform a sector perform. La decisione riflette una crescente preoccupazione per i rischi di esecuzione e per una valutazione ormai vicina al valore reale di mercato, che secondo gli analisti lascia meno spazio a ulteriori rialzi rispetto ai principali concorrenti.

Le azioni del retailer britannico, tra i simboli della distribuzione nel Regno Unito, hanno subito un calo dell’1,4% nella mattinata europea, reagendo alle nuove stime del broker.

Secondo RBC, il gruppo “rimane ben posizionato nel comparto alimentare premium grazie a un’offerta che continua a sovraperformare il mercato, ma la recente interruzione informatica ha aumentato sensibilmente il rischio operativo e rallentato diversi progetti chiave”.

Lato alimentare in salute, ma cresce la pressione sul fronte esecutivo

Il comparto food resta il fiore all’occhiello di M&S: la catena continua a puntare su prodotti premium, salutari e innovativi, introducendo ormai 30-40 nuove referenze ogni settimana (contro i lanci più sporadici del 2023). Questo ritmo di innovazione costante ha permesso al brand di mantenere una posizione di forza nel mercato britannico.

Anche la partecipazione del 50% in Ocado Retail rappresenta un pilastro strategico: l’e-commerce alimentare del gruppo contribuisce in modo crescente alla redditività, spingendo i ricavi in un settore strutturalmente in espansione. Tuttavia, RBC ha evidenziato come i benefici possano essere parzialmente limitati dalle difficoltà operative legate agli ultimi incidenti informatici.

Settore Abbigliamento e Casa: miglioramenti ma margini inferiori ai rivali

Il broker sottolinea che il segmento Clothing & Home resta il punto più delicato del business M&S. Nonostante i progressi registrati nell’abbigliamento femminile, l’azienda deve ancora ottimizzare la catena di approvvigionamento e ridurre i costi di servizio per avvicinarsi agli standard di rivali come NEXT, che vantano margini operativi e produttività per metro quadro più elevati.

L’arrivo di John Lyttle come nuovo direttore del comparto Abbigliamento e Casa potrebbe accelerare il processo di efficientamento, ma RBC avverte che “questa sarà un’area di forte attenzione nei prossimi trimestri”.

Dipendenza dal mercato domestico e consumi in rallentamento

Circa il 95% del fatturato di Marks & Spencer proviene dal Regno Unito, una concentrazione che espone l’azienda ai rischi legati alla tenuta dei consumi nazionali. RBC stima che la crescita del reddito disponibile delle famiglie rallenterà nel 2026 a causa di un mercato del lavoro meno dinamico, pur prevedendo che l’inflazione alimentare continui a sostenere le vendite nel settore food.

L’attacco hacker di inizio anno ha aggravato la situazione: la società ha segnalato 100 milioni di sterline di impatto negativo sull’utile operativo alimentare e 200 milioni di mancato fatturato online nei comparti abbigliamento e casa. I ritardi nelle iniziative di automazione dei magazzini e nei programmi di fidelizzazione clienti hanno ulteriormente complicato l’esecuzione del piano industriale.

Valutazione e target price rivisto

Dopo il recente rimbalzo, le azioni M&S vengono scambiate a circa 13 volte gli utili attesi per il 2026, in linea con Sainsbury’s (13,5x) e Tesco (14,5x) ma ancora sotto NEXT (16,5x). RBC ritiene dunque che il titolo sia “correttamente prezzato”, con margini di crescita limitati nel breve periodo.

L’istituto ha alzato leggermente l’obiettivo di prezzo da 375 a 400 pence, riflettendo una revisione al rialzo delle stime di utile per azione (EPS) 2026-2027, grazie a un miglioramento del semestre nei settori food e fashion.

Opportunità e rischi futuri

Secondo RBC, Marks & Spencer mantiene potenzialità a lungo termine in categorie ancora sottosviluppate come abbigliamento da donna, casual maschile e linea bimbi, oltre a beneficiare della crescita continua di Ocado Retail. Tuttavia, la società deve affrontare una domanda più debole nei mercati internazionali, in particolare in India.

Un punto di stabilità arriva dalla conferma del presidente Archie Norman, che resterà in carica fino al 2029. “Una decisione positiva per la continuità strategica dell’azienda”, commenta RBC, sottolineando che la leadership sarà cruciale nella prossima fase di sviluppo.

Tra i catalizzatori potenziali figurano la crescita delle vendite online di moda e i prossimi risultati semestrali, che potrebbero offrire nuove indicazioni sull’efficacia del piano di ripresa.

Gli scenari di prezzo delineati da RBC vanno da 300 pence in caso di peggioramento operativo a 450 pence nello scenario più ottimistico, legato a un miglioramento dei margini e a una ripresa delle vendite.

