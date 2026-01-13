Azioni SIG - BorsaInside.com

Le azioni SIG (LON: SHI) hanno aperto la giornata in forte rialzo sulla Borsa di Londra dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del 2025, che hanno superato le attese del mercato grazie a una profonda politica di riduzione dei costi e a una maggiore efficienza operativa. Nelle prime ore di contrattazione il titolo ha guadagnato circa il 2,4%, segnalando un rinnovato interesse degli investitori per il gruppo.

Nonostante uno scenario macroeconomico ancora complesso, SIG ha mantenuto ricavi comparabili stabili rispetto all’anno precedente, con un fatturato complessivo che si è attestato intorno ai 2,6 miliardi di sterline. Questo risultato assume un valore ancora maggiore se si considera il contesto di domanda debole in diversi mercati europei chiave.

Utili in crescita grazie alla ristrutturazione

Il dato che ha colpito maggiormente il mercato riguarda l’utile operativo sottostante, previsto a circa 32 milioni di sterline, in aumento di circa 7 milioni rispetto all’esercizio precedente e perfettamente in linea con le stime degli analisti. A sostenere questo miglioramento sono stati soprattutto i programmi di ristrutturazione aziendale e le iniziative di miglioramento della produttività, che hanno consentito al gruppo di snellire la struttura dei costi.

Nel dettaglio, SIG ha spiegato di aver ottenuto una riduzione delle spese operative di circa 39 milioni di sterline su base annua, di cui 18 milioni direttamente legati agli interventi di riorganizzazione interna. Un risultato che ha permesso di difendere la redditività in una fase di mercato ancora poco favorevole.

Una strategia che guarda oltre il breve termine

Secondo il management, questi interventi non servono solo a migliorare i conti nel breve periodo, ma anche a rafforzare il posizionamento competitivo del gruppo nel medio e lungo termine. La società ha infatti sottolineato che le azioni intraprese stanno potenziando sia le capacità commerciali sia l’efficienza operativa, creando le basi per una crescita più redditizia quando i mercati torneranno a espandersi.

L’amministratore delegato Pim Vervaat ha parlato di una “performance commerciale solida” in un contesto ancora difficile, ribadendo che SIG opera in settori sostenuti da trend strutturali di lungo periodo. Ha inoltre evidenziato come vi sia ancora ampio spazio per migliorare ulteriormente i margini, in particolare attraverso una gestione più efficace degli approvvigionamenti.

Vendite sotto pressione, ma tenuta complessiva

Nel corso dell’anno, le vendite complessive del gruppo hanno registrato una lieve flessione dell’1%, penalizzate da cambi sfavorevoli, da un minor numero di giorni lavorativi e da modifiche nella rete di filiali. Le vendite comparabili erano cresciute dell’1% nella prima metà dell’anno, ma hanno poi segnato un calo del 2% nel secondo semestre, quando la domanda ha rallentato ulteriormente in mercati importanti come Regno Unito, Germania e Irlanda.

Anche la pressione sui prezzi è rimasta elevata, rendendo difficile trasferire sui clienti gli aumenti, seppur contenuti, dei costi delle materie prime e degli input produttivi.

Flussi di cassa e solidità finanziaria

Sul fronte finanziario, SIG ha comunque mostrato segnali di miglioramento. Il deflusso di cassa libero dovrebbe ridursi a circa 12 milioni di sterline, un netto passo avanti rispetto ai 39 milioni di deflusso registrati nel 2024. La liquidità di fine anno si è attestata a 171 milioni di sterline, composta da 81 milioni di cassa e da una linea di credito revolving non utilizzata di 90 milioni.

Il debito netto, inclusi i leasing, è pari a circa 518 milioni di sterline, con una leva finanziaria che resta stabile attorno a 4,7 volte. Un livello che, pur elevato, viene ritenuto gestibile alla luce del miglioramento della redditività operativa e delle misure di controllo dei costi.

Nel complesso, i risultati del 2025 mostrano una SIG più snella, efficiente e pronta a cogliere la ripresa dei mercati. È proprio questa combinazione di disciplina finanziaria e potenziale di crescita che ha convinto il mercato a premiare il titolo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

