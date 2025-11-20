Games Workshop - BorsaInside.com

Games Workshop torna a far parlare di sé, registrando un rialzo in Borsa superiore all’undici per cento, spinto da risultati semestrali che confermano la solidità del suo modello di business. L’azienda britannica, leader mondiale nel settore dei giochi da tavolo e miniature collezionabili, ha comunicato ricavi core in forte incremento, raggiungendo quota 310 milioni di sterline nel primo semestre, con un aumento del 15% rispetto ai 269,4 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante il previsto raffreddamento dei ricavi da licenze, che sono scesi a 16 milioni di sterline contro i 30,1 milioni dell’anno scorso, l’utile ante imposte non solo tiene, ma cresce ulteriormente, attestandosi ad almeno 135 milioni di sterline, contro i 126,8 milioni dell’esercizio precedente. Una performance che conferma come la spinta principale arrivi dal cuore pulsante dell’azienda: la vendita di prodotti, miniature, set da gioco e merchandising legato all’universo Warhammer.

Gli analisti avevano definito il 2025 un “anno di transizione”, caratterizzato da un ciclo di lancio prodotti meno brillante rispetto all’anno passato, segnato dal boom del videogioco Space Marine 2. Tuttavia, la reazione degli investitori racconta un’altra storia: la fiducia verso la capacità di Games Workshop di generare valore in modo stabile e indipendente da eventi straordinari rimane alta.

Il CEO Kevin Rountree ha sottolineato come la strategia aziendale si stia dimostrando vincente anche in un contesto di normalizzazione delle entrate da licenze, spiegando che la forza del core business sta trainando crescita e margini, dimostrando resilienza e continuità.

Anche gli analisti di Jefferies evidenziano l’eccezionalità di questi risultati, sottolineando la crescita a doppia cifra, superiore alle attese, e confermando la view positiva sul titolo. La società continua a essere considerata un asset raro: un brand con una community globale fidelizzata, un modello scalabile e un potenziale di espansione ancora elevato, sia in ambito entertainment che digitale.

Il mercato attende ora il report semestrale ufficiale, previsto per il 13 gennaio 2026, che potrebbe spingere ulteriormente gli analisti a rivedere al rialzo le stime sull’intero anno fiscale. Se i numeri definitivi confermeranno questa tendenza, il titolo Games Workshop potrebbe consolidarsi tra i migliori performer del settore entertainment e giochi da tavolo a livello europeo.

La crescita, quindi, non appare episodica o legata ai soli diritti di licenza, ma frutto di una strategia solida e duratura, basata su brand forti, community attiva e capacità operativa. Un segnale che il mercato ha colto chiaramente.

