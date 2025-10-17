BBVA - BorsaInside.com

Le azioni BBVA hanno registrato un deciso balzo in avanti dopo la notizia del fallimento dell’offerta pubblica d’acquisto ostile da oltre 16 miliardi di euro lanciata sulla rivale Banca Sabadell. Al contrario, i titoli di Sabadell sono crollati pesantemente, spinti al ribasso dalle deluse aspettative del mercato.

Nel dettaglio, BBVA è salita di quasi il 6%, mentre Sabadell ha perso più del 7%, subito dopo la conferma che l’operazione non avrebbe avuto esito positivo. Solo il 25,47% degli azionisti di Sabadell ha accettato l’offerta, ben al di sotto della soglia del 30% richiesta dalla CNMV, l’autorità di vigilanza del mercato spagnolo. La mancata adesione ha reso nulla l’OPA, impedendo a BBVA di proseguire anche in caso di rinuncia ai requisiti minimi.

Secondo RBC Capital Markets, l’esito negativo porta “un senso di sollievo”, non tanto per la bontà o meno dell’operazione, ma perché l’incertezza che aleggiava su entrambe le banche durava ormai da troppo tempo. Il progetto, infatti, si trascinava da oltre 18 mesi, durante i quali BBVA – il secondo gruppo bancario spagnolo per dimensioni – aveva cercato di ottenere il controllo di Sabadell, quarto istituto del Paese.

Gli analisti avevano definito questa acquisizione un test cruciale per il processo di consolidamento bancario europeo, un settore in cui la crescente redditività, i generosi dividendi e il ritorno di fusioni e acquisizioni stanno spingendo in alto le valutazioni degli istituti di credito.

BBVA rilancia: parte un maxi riacquisto di azioni proprie

Dopo la chiusura dell’offerta, BBVA ha immediatamente annunciato la ripresa del buyback azionario, con un primo programma da circa 1 miliardo di euro che partirà entro fine mese. L’istituto ha inoltre confermato che avvierà un nuovo riacquisto non appena riceverà il via libera dalla BCE, puntando a incrementare il rendimento per gli azionisti.

Il gruppo guidato da Carlos Torres Vila intende ora concentrare le proprie risorse su crescita organica e remunerazione del capitale, accelerando i piani di ritorno economico dopo mesi di incertezza legati alla trattativa con Sabadell.

Una fusione mancata che avrebbe ridisegnato la mappa bancaria europea

L’operazione avrebbe dato vita a una banca tra le prime tre d’Europa per capitalizzazione di mercato, subito dietro HSBC Holdings e Banco Santander. L’obiettivo di BBVA era quello di rafforzare la propria presenza nel mercato domestico, compensando la forte esposizione verso i mercati emergenti – in particolare Messico e Turchia, da cui proviene una quota significativa dei profitti.

L’integrazione con Sabadell avrebbe inoltre permesso a BBVA di espandersi nel segmento delle piccole e medie imprese e di rafforzare la propria rete nel nord-est della Spagna, dove Sabadell gode di una posizione storicamente solida.

Cosa aspettarsi ora dai mercati

Il mercato ha accolto positivamente la chiarezza arrivata dopo mesi di speculazioni. Gli investitori sembrano premiare BBVA per la scelta di tornare a concentrarsi sulla redditività interna e sulla distribuzione di capitale, piuttosto che su operazioni di fusione complesse e a lungo termine.

Sabadell, invece, dovrà ora affrontare un periodo di riposizionamento strategico, cercando di rassicurare gli azionisti e di valorizzare la propria indipendenza. In ogni caso, il fallimento dell’OPA segna una svolta importante per il settore bancario europeo, che continua a cercare un equilibrio tra consolidamento, concorrenza e ritorno agli azionisti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

