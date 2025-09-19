Spire Healthcare - BorsaInside.com

Le azioni di Spire Healthcare Group (LON:SPI) hanno registrato un balzo di oltre il 9% nella seduta di venerdì, spinte dall’annuncio di una revisione strategica interna che potrebbe aprire la strada a una futura vendita del gruppo ospedaliero privato britannico.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la decisione nasce a seguito delle recenti indiscrezioni di stampa e prevede l’avvio di discussioni preliminari con potenziali soggetti interessati.

Perché Spire ritiene sottovalutato il proprio valore di mercato

Il consiglio di amministrazione di Spire Healthcare ha dichiarato che l’attuale capitalizzazione di mercato non rispecchia in pieno la solidità delle proprie attività né i progressi compiuti negli ultimi anni. Tra gli asset messi in evidenza dalla società spicca un portafoglio immobiliare di proprietà del valore superiore a 1,4 miliardi di sterline (dato aggiornato al primo semestre), oltre a una base di strutture moderne e ad importanti iniziative di efficientamento già in corso.

Secondo la società, questi elementi non trovano un adeguato riscontro nel prezzo delle azioni, motivo per cui si rende necessaria un’analisi delle possibili opzioni per sbloccare ulteriore valore a favore degli azionisti.

Le possibili opzioni sul tavolo

La revisione strategica valuterà diversi scenari, che includono – ma non si limitano a – una potenziale vendita del gruppo. La dirigenza, tuttavia, ha precisato che si tratta ancora di una fase iniziale del processo e che al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva.

