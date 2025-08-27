Sydbank - BorsaInside.com

Giornata difficile per Sydbank (CSE:SYDB), che mercoledì ha visto le proprie azioni perdere oltre il 6% a seguito della pubblicazione dei risultati semestrali 2025. Nonostante una solida crescita della clientela e un incremento dei depositi, i mercati hanno reagito negativamente al calo dei ricavi core e all’aumento dei costi operativi, che hanno eroso parte della redditività.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Nel primo semestre, Sydbank ha registrato utili netti per 1,2 miliardi di DKK, corrispondenti a un rendimento annualizzato sul capitale proprio del 16,7%. Tuttavia, i dati sui ricavi non hanno soddisfatto gli investitori: il fatturato core è sceso del 9% su base annua a 3,3 miliardi di DKK, penalizzato soprattutto dalla contrazione del reddito netto da interessi, solo parzialmente compensata da un leggero incremento degli altri ricavi. Anche l’attività di trading ha segnato un rallentamento, con un risultato di 0,1 miliardi di DKK rispetto ai 0,2 miliardi dello stesso periodo del 2024.

Sul fronte dei costi, la banca ha registrato un aumento a 1,8 miliardi di DKK dai 1,7 miliardi dell’anno precedente. Questo incremento è stato attribuito principalmente all’acquisizione di Coop Bank e alla crescita dei salari, mentre gli accantonamenti per perdite su crediti si sono attestati a 0,1 miliardi di DKK.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Nonostante le difficoltà sui margini, Sydbank ha evidenziato indicatori di solidità commerciale, con un aumento dei prestiti per 0,2 miliardi di DKK e depositi in crescita di 5,1 miliardi di DKK nel semestre. Il coefficiente CET1 si è attestato al 16,7%, in calo di 1,1 punti percentuali rispetto alla fine del 2024, principalmente a causa del programma di riacquisto azioni avviato dal gruppo. Al 30 giugno erano già stati riacquistati titoli per 0,5 miliardi di DKK su un piano complessivo da 1,35 miliardi.

Guardando al futuro, la banca ha confermato le proprie stime di utile netto 2025 tra 2,2 e 2,6 miliardi di DKK, ma ha avvertito che i risultati resteranno fortemente influenzati dall’andamento dei mercati finanziari e dal contesto macroeconomico globale.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni FP Markets 4/5 (2130) 100$ ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.3/5 (160) 100$ ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 4.3/5 (1959) 100 USD ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.3/5 (1501) 50$ ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 4.2/5 (962) 50€ ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 3.6/5 (902) ZERO ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it