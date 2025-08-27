La scritta Sydbank con un grafico in discesa sullo sfondo
Sydbank - BorsaInside.com
Giornata difficile per Sydbank (CSE:SYDB), che mercoledì ha visto le proprie azioni perdere oltre il 6% a seguito della pubblicazione dei risultati semestrali 2025. Nonostante una solida crescita della clientela e un incremento dei depositi, i mercati hanno reagito negativamente al calo dei ricavi core e all’aumento dei costi operativi, che hanno eroso parte della redditività.

Nel primo semestre, Sydbank ha registrato utili netti per 1,2 miliardi di DKK, corrispondenti a un rendimento annualizzato sul capitale proprio del 16,7%. Tuttavia, i dati sui ricavi non hanno soddisfatto gli investitori: il fatturato core è sceso del 9% su base annua a 3,3 miliardi di DKK, penalizzato soprattutto dalla contrazione del reddito netto da interessi, solo parzialmente compensata da un leggero incremento degli altri ricavi. Anche l’attività di trading ha segnato un rallentamento, con un risultato di 0,1 miliardi di DKK rispetto ai 0,2 miliardi dello stesso periodo del 2024.

Sul fronte dei costi, la banca ha registrato un aumento a 1,8 miliardi di DKK dai 1,7 miliardi dell’anno precedente. Questo incremento è stato attribuito principalmente all’acquisizione di Coop Bank e alla crescita dei salari, mentre gli accantonamenti per perdite su crediti si sono attestati a 0,1 miliardi di DKK.

Nonostante le difficoltà sui margini, Sydbank ha evidenziato indicatori di solidità commerciale, con un aumento dei prestiti per 0,2 miliardi di DKK e depositi in crescita di 5,1 miliardi di DKK nel semestre. Il coefficiente CET1 si è attestato al 16,7%, in calo di 1,1 punti percentuali rispetto alla fine del 2024, principalmente a causa del programma di riacquisto azioni avviato dal gruppo. Al 30 giugno erano già stati riacquistati titoli per 0,5 miliardi di DKK su un piano complessivo da 1,35 miliardi.

Guardando al futuro, la banca ha confermato le proprie stime di utile netto 2025 tra 2,2 e 2,6 miliardi di DKK, ma ha avvertito che i risultati resteranno fortemente influenzati dall’andamento dei mercati finanziari e dal contesto macroeconomico globale.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.