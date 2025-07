Riunione BCE luglio 2025 - BorsaInside.com

Il prossimo 24 luglio si terrà la riunione estiva della Banca Centrale Europea. Estiva perchè ad agosto non sono previsti summit e quindi il prossimo board dell’EuroTower andrà direttamente a settembre. Proprio perchè il summit di luglio varrà praticamente “doppio” l’attesa è già molto alta. Cosa farà la BCE? Ci sarà un taglio dei tassi oppure, dopo tanti mesi, essi resteranno fermi? Sono queste le classiche domande che gli investitori si stanno ponendo in vista dell’appuntamento.

Per adesso sono le previsioni degli analisti a dare una risposta ma già queste stime sono molto chiare. Come per le riunioni BCE che si sono tenute nei mesi passati c’era una convergenza sulle prospettive di ribasso del costo del denaro, in vista della riunione di luglio la convergenza è sulla conferma dei tassi al livello attuale. Per la prima volta da tempo tempo, quindi, non ci sarà alcun taglio e tutto resterà invariato.

E’ questa la prospettiva con cui i trader dovranno fare i conti. E’ plausibile che questo scenario inizi ad essere scontato soprattutto dai mercati da sempre più esposti alle decisioni di politica monetaria, in primis quello del forex (cambio Euro Dollaro in testa).

Ricordiamo che sul forex si può fare trading usando strumenti derivati come i CFD e quindi senza il bisogno di comprare una valuta e vendere l’altra. eToro è un broker CFD che offre sempre la demo di prova gratuita.

📈 Registrati gratis su eToro dal link ufficiale per avere la demo

Previsioni riunione BCE luglio 2025: cosa pensano gli analisti

Tra chi è convintissimo che nella riunione BCE di fine luglio non ci sarà alcun ribasso del costo del denaro c’è Ulrike Kastens, Senior Economist di DWS.

Secondo l’analista dopo un anno segnato da tagli ai tassi di riferimento per un totale di 200 punti base, con conseguente discesa del costo del denaro al 2 per cento, la BCE dovrebbe ora prendersi una pausa nel board di luglio.

L’esperta prevede infatti che i tassi resteranno invariati anche alla luce del sostegno che arriva dal contesto macroeconomico in deciso miglioramento. Da un lato, infatti, c’è un’inflazione che ha ormai avviato e consolidato il suo disinnesco mentre dall’altro c’è il dinamismo mostrato da alcuni settori economici con crescita più robusta del previsto. Tutto questo in una situazione generale in cui non arrivano segnali preoccupanti dal mercato del lavoro.

L’esperta non ha quindi dubbi e afferma che ci sono molte ragioni per cui la BCE nella riunione di luglio può prendersi il lusso di restare attendista. La Banca Centrale Europea manterrà un’impostazione prudente, basata su un’analisi riunione per riunione, senza preannunciare alcun percorso prestabilito per i tassi.

Per la Senior Economist, la BCE si ritiene bene posizionata ma non considera ancora chiusa la sua battaglia contro l’inflazione nell’Eurozona. In questo contesto saranno quindi decisive le nuove proiezioni macroeconomiche attese per settembre, che potrebbero confermare un ritorno sostenibile dell’inflazione verso lo storico target del 2 per cento.

A settembre tornerà il taglio dei tassi BCE?

Proprio per la riunione di settembre, Kastens ha anticipato un possibile ulteriore taglio dei tassi di 25 punti base, che porterebbe il saggio di riferimento all’1,75 per cento. Tuttavia, lo scenario resta legato a diverse incognite, in particolare alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti (l’1 agosto dovrebbero entrare in vigore le tariffe del 30 per cento a meno che l’Europa non riesca a trovare un accordo più morbido).

Proprio in relazione allo scontro tra UE e Usa sui dazi, la Kasten ha affermato che non è da escludere che nel caso in cui il braccio di ferro dovesse diventare più aspro, allora l’EuroTower sarebbe costretto a muoversi verso una politica monetaria ancora più espansiva.

Tirando quindi le somme, la BCE si prepara a una fase di pausa e osservazione, con una possibile ripresa dei tagli solo in autunno, in risposta agli sviluppi macroeconomici e geopolitici.

Una prospettiva di cui i trader dovrebbero tenere conto prima di capire come posizionarsi sulle asset-class che più risentono dei cambi di politica monetaria dell’EuroTower.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.