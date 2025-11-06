Tate&Lyle - BorsaInside.com

Le azioni Tate & Lyle PLC (LON:TATE) hanno registrato un significativo incremento del 4,3% nella seduta di giovedì, spinte dall’annuncio che il gruppo britannico ha superato gli obiettivi di sinergia dei costi legati all’integrazione di CP Kelco, nonostante risultati semestrali influenzati da una domanda più debole.

Nel semestre chiuso al 30 settembre 2025, il colosso degli ingredienti alimentari ha generato ricavi pari a 1,02 miliardi di sterline, evidenziando un calo del 3% a valuta costante rispetto all’anno precedente. Il rallentamento è attribuito principalmente alla flessione dei volumi in Nord America, mentre l’EBITDA rettificato si è attestato a 215 milioni di sterline, in diminuzione del 6%, con un margine operativo sceso al 21%. L’utile per azione rettificato (EPS) ha raggiunto 21,3 pence, in linea con le previsioni riviste dagli analisti.

Sul fronte finanziario, Tate & Lyle ha confermato una solida generazione di cassa, con un flusso di cassa libero di 98 milioni di sterline, pari a una cash conversion del 71%, leggermente inferiore al 94% dello stesso periodo del 2024. Il debito netto è stato ridotto a 952 milioni di sterline, rispetto ai 961 milioni di marzo, con un rapporto debito netto/EBITDA pari a 2,3 volte.

Il CEO Nick Hampton ha sottolineato come “l’integrazione con CP Kelco stia producendo benefici concreti, preparando l’azienda a una nuova fase di crescita. Tuttavia, la performance dei primi sei mesi è stata frenata da un contesto di domanda inferiore alle aspettative, in particolare nel mercato nordamericano”.

Grazie al progresso più rapido del previsto, la società prevede di superare l’obiettivo di 50 milioni di dollari di sinergie sui costi derivanti dall’acquisizione di CP Kelco entro la fine dell’esercizio 2027. Parallelamente, è stato rivisto al rialzo l’obiettivo di efficienza produttiva, portandolo da 150 a 200 milioni di dollari entro marzo 2028, a conferma della forte attenzione all’ottimizzazione dei processi interni.

Nonostante le difficoltà del mercato, Tate & Lyle conferma le proprie linee guida annuali, prevedendo una riduzione di ricavi e EBITDA a singola cifra bassa, ma con un solido posizionamento competitivo e margini sotto controllo. La società ha inoltre annunciato un dividendo intermedio di 6,6 pence per azione, in crescita rispetto ai 6,4 pence distribuiti un anno fa.

Infine, il gruppo ha lasciato intendere che potrebbe avviare un programma di buyback una volta che il rapporto debito netto/EBITDA scenderà sotto le 2,0 volte, a sostegno della propria politica di remunerazione progressiva degli azionisti.

Con risultati resilienti e una gestione finanziaria prudente, Tate & Lyle conferma la propria strategia di lungo periodo orientata alla crescita sostenibile e al rafforzamento del valore per gli investitori, consolidando la fiducia del mercato dopo una prima metà d’anno complessa ma strategicamente positiva.

