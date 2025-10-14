THG - BorsaInside.com

THG ha messo a segno il miglior risultato trimestrale degli ultimi quattro anni, segnando una decisa inversione di tendenza dopo mesi difficili. Nel terzo trimestre 2025, il gruppo britannico ha registrato un aumento delle vendite organiche del 6,3% a valuta costante, con ricavi totali pari a 405,2 milioni di sterline.

Un risultato che rappresenta un incremento del 2,4% su base annua e riporta l’azienda su una chiara traiettoria di crescita, dopo il calo del 2,6% registrato nella prima metà dell’anno.

Il mercato ha reagito subito positivamente: le azioni THG sono salite di oltre il 5% alla Borsa di Londra, segnale della fiducia degli investitori nel piano di rilancio dell’azienda.

Beauty in ripresa grazie a Lookfantastic e al successo del calendario dell’Avvento

Il comparto THG Beauty ha generato 258,2 milioni di sterline nel trimestre. Sebbene il dato segni un lieve calo dell’1,2% rispetto all’anno precedente, a valuta costante il fatturato risulta in aumento del 4,2%, confermando un ritorno alla crescita. A trainare il business sono stati il lancio record del calendario dell’Avvento e la crescita a doppia cifra di Lookfantastic, una delle piattaforme di punta del gruppo.

L’andamento positivo è stato parzialmente frenato dal rallentamento dei marchi propri e dal contesto più debole nel retail statunitense, ma la divisione ha comunque mostrato un chiaro recupero rispetto ai trimestri precedenti.

Nutrition cresce a doppia cifra e spinge i ricavi del gruppo

La divisione THG Nutrition si conferma la più dinamica, con ricavi in aumento del 9,3% a 147 milioni di sterline, pari a +10% a valuta costante. La crescita è stata sostenuta da un mix vincente di prezzi più alti, espansione dell’e-commerce, nuove partnership retail e lanci di prodotto mirati.

Da segnalare anche un aumento del 50% negli abbonamenti e la presenza sempre più forte su Amazon e TikTok, due canali strategici per la fidelizzazione della clientela e la visibilità dei brand.

Le parole del CEO e l’analisi degli esperti

L’amministratore delegato Matthew Moulding ha definito la performance del terzo trimestre “solida e incoraggiante”, sottolineando come i risultati siano “il frutto diretto delle iniziative strategiche e dei cambiamenti operativi messi in atto negli ultimi mesi”. Il gruppo, ha aggiunto Moulding, è ora “ben posizionato per affrontare l’importante stagione commerciale di fine anno”.

Anche gli analisti di Jefferies hanno accolto positivamente l’aggiornamento, parlando di un “Q3 robusto e superiore alle attese”. In particolare, hanno sottolineato la crescita a valuta costante del 4,2% nel segmento Beauty, ben oltre la guidance per il secondo semestre (1-3%), e un netto miglioramento rispetto ai cali dei trimestri precedenti.

Per la divisione Nutrition, la banca d’investimento ha evidenziato come il +10% di crescita coincida con il limite superiore delle previsioni aziendali, segno della forza della strategia multicanale.

Espansione internazionale e prospettive future

THG sta spingendo sull’internazionalizzazione dei propri marchi, con una presenza sempre più capillare nei punti vendita fisici, inclusa la recente distribuzione in 2.500 negozi CVS negli Stati Uniti. Questa strategia, secondo Jefferies, “sta ampliando la base clienti e rafforzando la notorietà del brand a livello globale”.

Gli analisti prevedono che il 2026 sarà un anno di ulteriore consolidamento per il gruppo: Beauty e Nutrition continueranno a crescere, portando a una forte generazione di cassa e a un EBITDA stimato in 100 milioni di sterline, rispetto ai 75 milioni previsti per il 2025. Allo stesso tempo, il debito netto dovrebbe scendere sotto i 200 milioni di sterline, confermando il percorso di rafforzamento finanziario.

THG, dopo un periodo di transizione complesso, sembra dunque aver ritrovato la propria identità competitiva, sostenuta da innovazione di prodotto, digitalizzazione e strategie mirate sui mercati chiave. Tutti segnali che lasciano intravedere un 2026 all’insegna della crescita strutturale e della redditività.

