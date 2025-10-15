Aurubis - BorsaInside.com

Le azioni Aurubis AG (ETR: NAFG), uno dei principali produttori europei di rame, hanno subito una pesante flessione nella seduta di mercoledì, perdendo circa il 6% a metà mattinata, dopo l’annuncio di una maxi operazione finanziaria da parte del suo principale azionista, Salzgitter AG (ETR: SZGG).

Il gruppo siderurgico tedesco ha infatti completato con successo la vendita di obbligazioni senior non garantite del valore complessivo di 500 milioni di euro, convertibili in azioni Aurubis. L’operazione, con scadenza fissata al 2032, prevede un tasso d’interesse fisso del 3,375% annuo, con cedole pagate due volte l’anno. L’emissione ufficiale delle obbligazioni è prevista per il 22 ottobre 2025.

Dettagli dell’operazione

Il prezzo iniziale di conversione è stato fissato a 145,80 euro per azione, pari a un premio del 35% rispetto al prezzo stabilito nel collocamento parallelo delle azioni Aurubis, noto come collocamento Delta, in cui il titolo è stato valutato 108,00 euro per azione attraverso un processo di bookbuilding accelerato.

In totale, le obbligazioni potranno essere convertite in circa 3,4 milioni di azioni Aurubis, equivalenti al 7,6% del capitale sociale della società.

Obiettivi finanziari di Salzgitter

Secondo quanto dichiarato dal gruppo, i proventi dell’operazione saranno destinati a scopi aziendali generali, al finanziamento della prima fase del progetto SALCOS – iniziativa chiave per la decarbonizzazione dell’acciaio – e ad alcune misure di ristrutturazione interne. L’emissione mira inoltre a diversificare la struttura finanziaria del gruppo, estendendo la durata media del debito e migliorando la flessibilità di gestione del capitale.

Coinvolgimento delle banche e collocamento Delta

Il collocamento delle obbligazioni è stato curato dai Joint Global Coordinators, che hanno gestito in parallelo la vendita di una parte delle azioni esistenti di Aurubis. Tuttavia, Salzgitter non riceverà alcun provento diretto dalla vendita di titoli legata al collocamento Delta.

Per sostenere l’operazione, la controllata Salzgitter Mannesmann GmbH ha inoltre stipulato un accordo di prestito titoli con BNP Paribas o una sua affiliata, relativo a un massimo di 2 milioni di azioni Aurubis, pari a circa il 4,4% del capitale sociale della società di Amburgo.

Reazione del mercato

L’annuncio non è stato accolto positivamente dagli investitori: il titolo Aurubis ha perso terreno rapidamente, toccando un calo di oltre sei punti percentuali nelle prime ore di contrattazione. Gli analisti ritengono che la pressione sul titolo derivi dalla diluizione potenziale dovuta alla conversione futura delle obbligazioni, oltre che dal timore di una riduzione della partecipazione diretta di Salzgitter nel capitale della società.

Nonostante la flessione, gli esperti sottolineano che l’operazione rientra in una strategia finanziaria di lungo periodo volta a rafforzare la solidità patrimoniale di Salzgitter e sostenere i suoi progetti industriali legati alla transizione energetica.

