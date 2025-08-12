TKH Group - BorsaInside.com

Le azioni di TKH Group hanno registrato un brusco calo superiore al 7%, toccando il livello più basso degli ultimi quattro mesi, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del primo semestre 2025. I dati hanno deluso le attese degli analisti, soprattutto a causa delle performance negative nel comparto Smart Connectivity.

Nel periodo, l’EBITA rettificato è diminuito organicamente del 18%, attestandosi a 80,2 milioni di euro (93,1 milioni di dollari), circa il 20% in meno rispetto alla stima media di mercato di 100,7 milioni di euro indicata da Jefferies.

Il calo è stato determinato principalmente da:

produzione e resa inferiori alle previsioni nel nuovo impianto di cavi inter-array a Eemshaven;

a Eemshaven; margini ridotti sulle attività esternalizzate;

pressione persistente sui prezzi dei cavi in fibra ottica.

Le altre divisioni del gruppo hanno invece mostrato un andamento in linea con le stime. In particolare, Smart Vision ha registrato un incremento dell’EBITA del 41%, favorito dalla ripresa del settore della visione artificiale. Smart Manufacturing, invece, ha subito un calo del 19% su base annua, anche a causa di un confronto sfavorevole con gli ottimi risultati del 2024.

Secondo l’analista di Jefferies David Kerstens, il secondo trimestre 2025 è stato particolarmente deludente: dopo un calo contenuto del 3% dell’EBITA nel primo trimestre (40 milioni di euro), il Q2 ha segnato una contrazione del 26% (40,2 milioni di euro) a fronte di previsioni che indicavano un recupero del 10%.

Per la seconda metà dell’anno, TKH Group prevede un netto miglioramento dell’EBITA rispetto al primo semestre e un risultato superiore ai 108,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024, grazie a un previsto incremento della produzione nello stabilimento di Eemshaven. Tuttavia, Kerstens avverte che sarà inevitabile una revisione al ribasso delle stime sull’EBITA per l’intero 2025, con un impatto stimato intorno alla metà della fascia dei dieci punti percentuali.

