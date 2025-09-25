Quadient - BorsaInside.com

Le azioni Quadient (EPA:QDT) hanno subito un tracollo in Borsa, scivolando di oltre il 16% fino a quota 13,40 euro e toccando i livelli più bassi da dicembre 2022. A pesare sulle quotazioni è stato il nuovo profit warning diffuso dal gruppo francese, che ha rivisto al ribasso le stime per l’intero 2025.

L’azienda prevede ora che i ricavi organici registreranno una contrazione a singola cifra, ribaltando le precedenti indicazioni che parlavano di una lieve crescita. Anche l’EBIT è atteso in calo, mentre in passato la guidance segnalava stabilità.

Secondo David Cerdan, analista di Kepler Cheuvreux, la revisione riflette la prospettiva di un secondo semestre piatto o in leggera flessione, con scarse possibilità di recupero nel breve termine.

Dati del primo semestre: ricavi in calo e pressioni sul core business

Nel dettaglio, i ricavi del primo semestre sono scesi del 3% su base comparabile, con un secondo trimestre in flessione del 3,5%. A pesare è stata soprattutto la debolezza delle attività postali, condizionate dal calo della domanda di hardware postale negli Stati Uniti, e una performance fiacca delle divisioni Digital e Mail.

Unico elemento positivo è rappresentato dai ricavi ricorrenti, che hanno registrato un incremento dell’1,3%, arrivando a rappresentare il 74% del totale. Al contrario, le vendite non ricorrenti sono crollate del 13%.

Margini sotto pressione ma ancora solidi

Nonostante lo scenario difficile, i margini di Quadient hanno mostrato una certa tenuta. L’EBITDA si è attestato al 21% delle vendite, mentre l’EBIT ha raggiunto l’11,5%.

Nel dettaglio, la divisione Mail ha visto migliorare la propria redditività, con un margine EBITDA in crescita di 80 punti base al 26,6%, mentre le perdite in Lockers si sono ridotte. La divisione Digital, invece, ha registrato un’erosione dei margini.

Risultati netti e situazione finanziaria

L’utile netto si è ridotto del 13% a 21 milioni di euro, complice un’aliquota fiscale più pesante. Gli oneri di ristrutturazione, tuttavia, sono stati sensibilmente ridimensionati.

Sul fronte della generazione di cassa, il free cash flow è passato in territorio negativo con -8 milioni, contro i +5 milioni dell’anno precedente, penalizzato da un capitale circolante più debole e da un incremento delle imposte.

Il debito netto è sceso a 712 milioni di euro, in calo di 30 milioni, mantenendo la leva finanziaria stabile a 1,6x (esclusi i leasing). La società dispone inoltre di oltre 423 milioni di euro di liquidità, di cui 13 milioni in contanti e una linea di credito inutilizzata da 300 milioni.

Le prospettive: mercato prudente e ipotesi di riorganizzazione

Gli analisti si aspettano ora che il mercato proceda a una revisione al ribasso delle stime per il 2025, mantenendo un atteggiamento prudente nei confronti della capacità di Quadient di centrare i target prefissati.

A incidere ulteriormente potrebbero essere i dazi statunitensi e il rafforzamento dell’euro sul dollaro, fattori che rischiano di comprimere crescita e redditività.

Secondo Cerdan, in questo contesto, l’ipotesi di una mossa trasformativa appare sempre più concreta. Le opzioni sul tavolo includono una separazione della divisione Digital (ed eventualmente dei Lockers), oppure la ricerca di una partnership strategica che consenta di liberare valore, continuando però a sfruttare il flusso di cassa generato dal business Mail per sostenere le altre attività.

